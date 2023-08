En el sprint final de su campaña, Sergio Massa desembarcó en una Santa Fe que, tras la derrota catastrófica en las primarias provinciales , es tierra arrasada para el peronismo. Por eso, el precandidato a presidente de Unión por la Patria reunió a toda la dirigencia justicialista en Puerto General San Martín , corazón del cordón industrial y bastión territorial del PJ, para insuflar ánimos, pedir una militancia "casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica" que busque a los desencantados que no quieren ir a votar y dar formal inicio al Operativo Resurrección.

En su recorrida por el sur santafesino, el ministro de Economía se preocupó por hablarle a todos los públicos. Primero se dirigió al sector empresario desde la fábrica de electrodomésticos Liliana, en Granadero Baigorria , plataforma que le permitió explayarse sobre el modelo económico que propone para su gobierno “con desarrollo, inclusión y mejor distribución". “Aquellos que creen que este es un país fracasado o una sociedad de mierda, que no vengan a pedir el voto”, disparó luego, en referencia a Juntos por el Cambio .

En ese acto, Massa se permitió hacer un alto para contar que la semana que viene volverá a Rosario para poner en marcha la sede local de la Unidad de Información Financiera -en busca de un mejor combate al lavado de activos provenientes del narcotráfico- y un operativo especial que le pidió al ministro de Seguridad Aníbal Fernández para que “Gendarmería vuelva a abrazar a Rosario”. “Algunos pasaron cuatro años al frente de carteras de seguridad y no tienen un resultado para mostrar”, dijo, en una crítica con doble destinatario: Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro .

Ya en Puerto General San Martín, el Teatro de la Ciudad fue el lugar elegido para que Massa se dirija a un público netamente político : intendentes, presidentes comunales, legisladores, dirigentes sindicales y militantes. El precandidato desplegó todo su carisma en busca de sanar las heridas de un peronismo santafesino que llega muy golpeado a las elecciones nacionales: no escatimó elogios para una fuerza “que siempre miramos como arrolladora desde el conurbano bonaerense”.

Los gestos no solo fueron discursivos. Apenas tomó el micrófono, tras agradecerle la recepción al intendente Carlos De Grandis , Massa pidió que se sumen al escenario el gobernador Omar Perotti , los precandidatos derrotados en la PASO - Marcos Cleri , Eduardo Toniolli y Leandro Busatto - y el presidente del PJ provincial Ricardo Olivera . Los mencionados se sumaron a Agustín Rossi , Marcelo Lewandowski , De Grandis y los miembros de la nómina de precandidatos a diputados nacionales: Germán Martinez, Florencia Carignano, Diego Giuliano, María de los Ángeles Sacnun y Julián Vignatti .

Lo hice en Tigre, lo voy a hacer en Rosario. Tenemos la decisión de ir al frente contra la inseguridad.#DefenderALaPatria pic.twitter.com/BqnKyDpok4 — Sergio Massa (@SergioMassa) August 8, 2023

En su discurso, y en línea con sus últimas declaraciones, el ministro insistió en que “hay compañeros desilusionados que creen que ese sueño de 2019 no completó las expectativas” y pidió “ir a buscarlos, porque lo peor que nos puede pasar es que porque ellos no vayan por esa desilusión terminemos volviendo para atrás”. “Nos pueden reclamar, y nos hacemos cargo, pero no está en discusión qué país pensamos”, agregó.

Con ese objetivo es que Massa dio rienda suelta al Operativo Resurrección. Culpó a la “disociación” que generaron “las elecciones desdobladas y el distinto sistema electoral” por provocar la derrota de “algo que para nosotros era casi mítico, que era la fuerza, la potencia, la vigencia, la capacidad arrolladora de un peronismo que mirábamos desde el conurbano bonaerense confiados sabiendo que iban a poner siempre lo mejor, que es el peronismo santafesino”. “Quiero pedirles volver a eso”, dijo, sin dejar un elogio en el repertorio.

Junto a @RossiAgustinOk y @DMVasco compartimos el compromiso de defender la industria y la generación de empleo.

Seguiremos trabajando en la recuperación del ingreso, con simplificación tributaria y más exportaciones para potenciar el desarrollo de la Patria.#DefenderALaPatria pic.twitter.com/BhAPFvhpAt — Sergio Massa (@SergioMassa) August 8, 2023

Las herramientas no se terminaron allí. El presidenciable también apostó al orgullo y el amor propio. “Siempre los vimos como un cuerpo compacto, garantía en los procesos electorales nacionales, desde el conurbano y nacionalmente se hablaba de unos de los bastiones”, endulzó. “Sé que pueden tener un sabor amargo por el resultado de las primarias, pero ustedes son los garantes de que el peronismo el domingo en la Argentina vuelva a ganar. Santa Fe va a ser clave para la elección nacional”, completó, intimando al peronismo local a dar lo mejor de sí.

“Le quiero pedir a cada intendente, legislador, presidente comunal, militante: saquen de las vísceras el orgullo de ser argentinos y el orgullo histórico de este peronismo”, le gritó Massa a su auditorio, bañado en liturgia peronista mientras ya empezaba a sonar la marcha. “Vayan casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica, abracen a cada compañero, díganle que el pasado no puede volver, que tenemos que mirar al futuro, que Santa Fe tiene que ser protagonista”, agregó, antes de cerrar: “Muestren que el peronismo de Santa Fe está vivo y de pie”.