Sergio Massa afina el discurso que dará el domingo a la noche, una vez que se conozcan los resultados de las elecciones generales. Convencido de que peleará en el ballotage del 19 de noviembre contra Javier Milei , el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) se prepara para salir a seducir al electorado de Patricia Bullrich , con especial énfasis en el radicalismo y el ala blanda y menos ideologizada del PRO.

Qué tan lejos puede llegar Massa con su convocatoria ya no es tema de discusión . “No hay problema. Que convoque a todos”, dicen incluso en las filas kirchneristas. Las principales figuras de la Unión Cívica Radical (UCR) deberán estar atentas a sus teléfonos. Serán las primeras en recibir un llamado de Massa, que entiende que el votante radical será el primer espantado ante la figura de Milei, que ya hizo público su desprecio por los expresidentes Raúl Alfonsín e Hipólito Yrigoyen.

Aunque es conocido el diálogo del ministro de Economía con referentes del partido, como Gerardo Morales o Emiliano Yacobitti, todavía no se tradujo en ofrecimientos concretos. “Falta mucho para eso, primero hay que llegar al ballotage y mirar los resultados de cada uno”, dicen en el massimo. El candidato de UP dice que tampoco pretende hacer “un acuerdo de cúpulas”, sino que buscará convocar “a los votantes, no a los dirigentes”.