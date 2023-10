La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich , se prepara para el 22-O con cuatro escenarios posibles: ganar en primera vuelta, un ballotage con Sergio Massa , una segunda ronda con Javier Milei, y quedar afuera de todo. Según su equipo de campaña, la postulante tendría mayores posibilidades de ganar en un mano a mano con el aspirante de Unión por la Patria (UP) porque podría reeditar el bicoalicionismo que quedó obsoleto con la aparición de los liberales . No obstante, ajusta sus estrategias por si el duelo es con el economista ultraliberal.

La exministra de Seguridad decidió que el enemigo a vencer fuera el kirchnerismo por eso decidió no pegarle a Milei, estrategia que cuestionaron sus socios de JxC De acceder a una segunda vuelta con el ministro de Economía, Bullrich despegaría todo su arsenal discursivo contra el kirchnerismo e intentaría seducir al electorado de La Libertad Avanza (LLA) con una frase simple: ser la oposición a los K.

Públicamente, en el nido halcón no quieren pensar en un escenario de segunda vuelta y apuestan todo a triunfar el próximo domingo. "El 22 de octubre Patricia va a ganar las elecciones", le dijo, a Letra P , el candidato a diputado y armador en el interior de Bullrich, Damián Arabia .

Puertas adentro, los estrategas de la campaña de Bullrich están convencidos de que ella puede derrotar a Milei o a Massa en segunda vuelta. Por eso, el objetivo de meterse como sea en noviembre y mantener unida a toda la tropa de la coalición opositora. "No es negocio para nadie que Juntos por el Cambio se rompa. Seguramente, algunos integrantes se irán del espacio, en especial si gana Javier Milei", remarcó uno de los armadores nacionales de la UCR.

A medida que avanzan las conversaciones sobre el futuro de JxC, las figuras de la coalición dejaron de hablar de una posible ruptura de espacio y utilizan la palabra "depuración". La clave, por ende, estará en evitar fugas masivas de representantes de la Cámara de Diputados y del Senado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1714383258375397722&partner=&hide_thread=false CUYO, LIBRE DE KIRCHNERISMO

San Juan ya eligió el cambio con @DrMarceloOrrego como gobernador y se liberó del kirchnerismo. Ahora demos esta batalla para liberar el país de una vez y para siempre de un sistema que corrompió la Argentina.



Con diez gobernadores, tres de ellos de… pic.twitter.com/5b5wjVEKE0 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 17, 2023

Un ballotage con Milei

Durante la campaña, Bullrich bajo dos ideas de trabajo: criticar al kirchnerismo, en especial a su candidato presidencial; y hacer gala del músculo político de la coalición para instalar la diferencia entre "cambio con experiencia" y "cambio con caos", que representaría el candidato ultraliberal. JxC sabe que el escenario "más posible" para después del 22-O es una segunda vuelta con Milei.

Con esa lógica, JxC profundizaría una estrategia ya esbozada: jactarse de los diez gobernadores que tiene la coalición, entre los que están en funciones y los electos, los 500 intendentes a lo largo y a lo ancho del país, y las bancas en el Congreso. Todo para demostrar "la debilidad institucional" que tendría el candidato de LLA en el caso de llegar a la Casa Rosada. La experiencia en la gestión es la bandera que levantará Bullrich en el caso de pasar a la siguiente instancia electoral. Con ese objetivo, designó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como su futuro jefe de Gabinete.

En el mano a mano con Milei, Bullrich incluso tomaría uno de los conceptos de Massa: ser la única que puede mantenerse dentro del orden institucional para evitar el "salto al vacío" que propone Milei. Eso no quiere decir que en JxC no crean que pueda haber una porción del votante de Unión por la Patria (UP) que migre hacia LLA. "Es el mismo razonamiento que hay en la Ciudad, un sector del kirchnerismo votó a Martín Lousteau en las PASO para que le gane a Jorge Macri y destierre al PRO. Hay peronistas que votarían al economista para que perdamos nosotros", razonó un integrante de la mesa chica de la exministra.

En la Ciudad creen que la inclusión de Larreta en la campaña de Bullrich debió haber sido antes para tener un impacto mayor, pero el alcalde se sumará de lleno al sprint final. Estará el miércoles en la recorrida del motorhome de la candidata por Santa Fe y Córdoba. Un día después, estará en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde volverá a verse la cara con el expresidente Mauricio Macri tras las PASO del 13 de agosto.