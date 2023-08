A la espera de los números oficiales, el búnker de Unión por la Patria (UP) palpita una gran elección de Javier Milei que frustraría el objetivo de Sergio Massa de ser el candidato más votado en las primarias. El candidato presidencial ya prepara el discurso para polarizar con el libertario en las elecciones de octubre.

El oficialismo se sorprendió con los números que empezaron a llegar a su centro de cómputos. Hasta el sábado, en UP tenían sondeos que indicaban un crecimiento de último momento de Milei, pero la realidad superaría lo previsto. Cerca de las 20, en el búnker ubicado en el Complejo C Art Media, del barrio de Chacarita, los operadores de UP comentaban con sorpresa los números que enviaban los fiscales desde bastiones históricamente peronistas, como La Pampa.