En la música, se conoce como fade out al recurso de terminar las canciones bajando el volumen de manera progresiva hasta llegar al silencio. Es como que los temas se van diluyendo, se desvanecen. Es lo que le está pasando, en estos días de transición hacia la era ultraderechista que encabezará Javier Milei , a un peronismo que se retira, según la referencia, por acción, por omisión o embarrado en colaboracionismos de variadas intensidades. Aspirantes con distintas suertes a conducir la Argentina opuesta a la que propone el León libertario, Sergio Massa , Daniel Scioli y Wado de Pedro son las caras más brillantes de la ausencia. También Juan Grabois , Reliverán de los estómagos más sensibles del kirchnerismo que no toleraban ni a la derecha propia representada por el ministro de Economía. Oposición se busca, escribió este domingo Marcelo Falak .

Esa abdicación es la contracara -a su vez, particípe necesaria- de la emergencia de una unidad nacional de derecha que, con todo y sus problemas, se construye alrededor de un líder que parecía únicamente destinado y preparado para destruir; un hombre que dice comunicarse con el espíritu de su perro muerto y clonado pero que acaso de loco no tenga nada o, para mayor prudencia, no tenga tanto.

Aclaración urgente: la disposición para favorecer -para no entorpecer, de mínima- el desarrollo de una transición eficiente es lo que se espera de quienes administran el Estado para allanar el recambio institucional y la llegada, en su reemplazo, de quienes han sido designados por la voluntad popular. Sin embargo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo cortés, se sabe, no quita lo valiente: aceitar con responsabilidad el funcionamiento de la democracia no se choca con la organización de una oposición robusta que honre el mandato de 11 millones y medio de personas que, frustrado el objetivo central de gobernar, ahora pretenden oponerle un dique a las desmesuras de un proyecto político de raquítica vocación democrática.