En 2002, la Selección quedó eliminada en primera ronda del Mundial de Corea-Japón. Insólitamente, la AFA le renovó el contrato a Marcelo Bielsa, padre de la decepción. El peronismo no repitió aquel error histórico y, después del fracaso de Unión por la Patria en las PASO, cuando apenas consiguió la medalla de bronce y marcó el peor récord electoral desde su emergencia, hace 78 años, tocó el equipo que perdió. Impedido de cambiar a su frontman, porque no hay chance jurídica de reemplazar al candidato presidencial, porque no tiene para tirar nombres al techo y porque confía en que puede darla vuelta, al menos desplazó al DT: el cristinista Eduardo de Pedroya no es el jefe único de campaña.