Con la foto que se sacó este viernes con Ricardo Bussi , el diputado electo de La Libertad Avanza que reivindica la dictadura, Florencio Randazzo dio el paso más audaz en el camino sin retorno que emprendió para sumarse al dispositivo que sostendrá el gobierno ultraderechista de Javier Milei a partir del 10 de diciembre. Su sueño es hacerlo desde el sillón de la presidencia de la Cámara de Diputados , un objetivo ambicioso para el que necesitará apoyos no solo de la tropa libertaria y del PRO, sino, también, de sectores del peronismo todavía en pleno proceso de reorganización.

Por ahora, en el entorno del diputado todo es hermetismo. "Hay que esperar", fue el mensaje que algunos de sus colaboradores subieron a redes sociales en las últimas horas para dar pistas sobre la negociación para que FR se convierta en el sucesor de Cecilia Moreau al frente de la Cámara baja, una pulseada que también tiene anotado a Cristian Ritondo . A pesar del silencio, la rosca es ruidosa: sus pares del Interbloque Federal, Topo Rodríguez y Graciela Camaño , anunciaron días atrás que abandonaban el espacio y dejaban solo a Randazzo para no quedar salpicados por esa negociación.

image.png ¿Nunca más? Florencio Randazzo con Estela de Carloto. Ahora se saca fotos con el procesista Ricardo Bussi.

"Se sabía que estaban hablando con Milei desde hacía meses. El problema es que no lo dicen. ¿Por qué no salen a expresar el apoyo? Ahora todo se ve como una componenda oscura", le tiran algunos dirigentes del peronismo federal, un espacio donde muchos terminaron jugando a último momento a favor de Sergio Massa.

¿Cuál es el plan que cocina Randazzo más allá de su posible llegada a la presidencia de Diputados? Para algunos, la idea de que podría conducir una suerte de proceso de construcción de un peronismo que orbite en torno a Milei es utópica. Algunos de los dirigentes que se movieron cerca de él se lo advierten en conversaciones privadas. "Es un camino peligroso. Si sos parte de un gobierno al que le va mal, te vas con ese gobierno y no hay vuelta atrás", dicen.

Otros, que lo conocen bien, dicen que no comparte el proyecto de Milei, pero no le importa: su objetivo es ser parte importante del nuevo escenario político. "Quiere ir a la presidencia de la Cámara. Al gabinete no iría", arriesgan.

image.png

Un voto procesista

Como sea, en el camino a conseguir apoyos para la carrera por la presidencia de la Cámara baja, Randazzo sumó este viernes el respaldo de Ricardo Bussi. "Quizás, futuro Presidente de la Cámara baja", escribió el procesista tucumano para presentar al bonaerense en la imagen que subió a las redes sociales, donde se los ve abrazados. "Evaluamos la composición de la Cámara y las posibilidades ciertas de contar con el apoyo de Diputados de fuera de nuestro espacio político", agregó.