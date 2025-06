El peronismo trabaja la unidad: hay contactos cruzados entre Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof

Eso generó un primer resquemor de parte del entorno del gobernador, que decía no haber sido incluido en la convocatoria que iban a encabezar los diputados provinciales Facundo Tignanelli, por el Partido Justicialista bonaerense, y Rubén Eslaiman, del Frente Renovador, enviados por sus respectivos jefes políticos. El kirchnerismo explicó que la reunión iba a tener un carácter meramente técnico y que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), de Kicillof, no había sido incluido porque no es un partido político, sino una agrupación.