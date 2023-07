Senado: el oficialismo busca sesionar el miércoles para nombrar jueces

Se trata del jujeño Guillermo Snopek , el entrerriano Edgardo Kueider y la puntana María Eugenia Cataflamo . El primero es candidato a diputado por Unión por la Patria y los demás apoyaron la postulación presidencial de Sergio Massa . No así el cuarto migrado, el correntino Carlos Espínola , quien se sumó a la campaña de Schiaretti.

Kueider recibió un gesto de sus ex compañeros: el martes la Comisión Energía, Minería y Combustibles que preside José Uñac se reunirá para tratar su proyecto para rebajar las tarifas eléctricas. Fue la condición que había puesto para volver a pisar el recinto.

Con estos retornos, que aún restan definirse, el Frente de Todos llegaría a 34 votos propios y podría alcanzar los 37 necesarios para abrir una sesión con los tres aliados que mantuvo en 2022: el gobernador electo de Río Negro Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana (ambos de partidos provinciales) y la riojana Clara Vega, que se quedó afuera de las listas, pero se define massista.

Tras la ruptura oficialista, el Senado quedó virtualmente paralizado: sólo hubo una sesión el 13 de abril y la visita del jefe de Gabinete Agustín Rossi un mes después. Para la semana que viene hay hasta ahora cinco reuniones de comisiones convocadas. Algo cambió.

Como explicó Letra P, JxC aprovechó la ruptura oficialista para mantener el recinto cerrado, evitar que se aprueben pliegos judiciales dictaminados e impedir el ingreso de 17 que fueron enviados por el Poder Ejecutivo. Sin una sesión, no se le puede dar entrada formal y convocar a las audiencias públicas.

Confianza oficialista

Mayans está convencido de que la semana próxima podrá sesionar y nombrar decenas de magistrados que expusieron en la Comisión de Acuerdos, que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Del año pasado restan dictaminar 28 pliegos pliegos que fueron dictaminados, muchos con respaldo de todas las fuerzas políticas. En mayo, hubo 47 audiencias con nuevos postulantes a jueces, defensores y fiscales. La más polémica fue la de Ana María Figueroa, candidata a continuar en la Cámara de Casación Penal en agosto, cuando cumpla 75 años de edad.

La Constitución habilita a que sea propuesta a seguir cinco años más después de llegar a ese tiempo de vida y es lo que hizo Alberto Fernández. JxC le cuestiona una supuesta dilación en la causa Hotesur y Los Sauces, que investiga por presunto lavado de dinero a Cristina Fernández de Kirchner.

Figueroa negó cualquier relación con la vicepresidenta. "Si hay algo que nadie me puede objetar es mi imparcialidad. No conozco ni dónde funciona el Instituto Patria, ni he tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo de ninguna índole”, respondió a las críticas de JxC durante su audiencia.

En el oficialismo aseguran que para reabrir el recinto será necesario contentar a quienes se fueron del bloque con algunos pliegos con el nuevo bloque, sobre todo con los que no se terminaron de sentir opositores.

Un caso es el de Carina Gregoraschuk, candidata a jueza federal de Jujuy, con pasado en la justicia de San Luis, donde en 2008 pidió la detención del ministro de Seguridad Guillermo López.

Durante la audiencia en el Senado reconoció que tuvo que estar armada para defenderse de la interna en la provincia de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. Catalfamo, que no seguirá en diciembre en el Senado, estaría interesada en su nombramiento, resistido por la UCR jujeña.

Entre los 17 pliegos que tendrán ingreso si hay sesión hay juristas afines al Gobierno como María Laura Manin, cercana al ministro del Interior Eduardo Wado De Pedro y propuesta en la sala especializada en defensa de la competencia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Capital. Es hermana de María Soledad Manin, exinterventora del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE).

Para el juzgado federal 7 en lo contencioso y administrativo fue elegido Juan Rafael Stinco, un abogado que la oposición vincula a Axel Kicillof. Se trata de una oficina sensible, que recibe denuncias contra los gobiernos de turno.

Hay un caso curioso como el de Tomás Rodríguez Ponte, propuesto para el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora. Fue el titular de la Dirección de Escuchas Judiciales durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se filtraron conversaciones de Cristina y el senador Oscar Parrilli. Al parecer, al Gobierno le interesa que siga. Necesita que haya una sesión, para que lo llamen a audiencia.