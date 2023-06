Catalfamo integró la fórmula para la gobernación de San Luis que perdió con Claudio Poggi, de Juntos por el Cambio. Este viernes felicitó a Massa y a Rossi "por ponerse del lado de la gente, escuchar lo que tienen para decirnos y actuar en consecuencia".

El mandato de la senadora vence en diciembre y no será reelecta. Pelearán por su lugar Fernando Salino y Cintia Ramírez, dos figuras cercanas al gobernador Alberto Rodríguez Saá. No seguirá como senador Adolfo Rodríguez Saá, después de dos décadas. El actual mandatario cerró la salida de Catalfamo al bloque de Schiaretti en febrero y no definió qué postura tomará en diciembre con sus dirigidos.

Espínola tiene mandato hasta 2027 y tampoco se refirió a Massa, con quien supo tener buena relación. En 2021 lo ayudó a integrar la lista del Frente de Todos para ser reelegido y evitar que compitiera por afuera. La aceptación final fue de Cristina Fernández de Kirchner, quien de todos modos no evitó que abandonara la bancada oficialista este año.

Después de romper el bloque, Kuieder y Espínola se reunieron con Rogelio Frigerio, candidato a gobernador por el PRO en Entre Ríos, una imagen que alimentó versiones sobre un acuerdo con JxC. Por ahora, el primero de ellos aclaró que respalda a Massa.