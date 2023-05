Reproches por la violencia narco en Santa Fe complicaron la audiencia para elegir jueces

El episodio pronostica que no será fácil que prosperen los pliegos para cubrir juzgados, fiscalías y defensorías, porque JxC mostró voluntad de cubrir las cuatro vacantes de Santa Fe, pero no para las demás. En total, expusieron 24 personas que se postulan para cubrir esos en el resto del país. Este miércoles, desde las 10, lo harán otras 23.

Como explicó Letra P , en abril la oposición en la Cámara alta (JxC y Unidad Federal) reunió a una mayoría para forzar al oficialismo a nombrar magistrados santafesinos y cordobeses. No quiso incluir 28 dictámenes pendientes para cubrir cargos en el resto del país. La historia podría repetirse.

Losada y su coterráneo radical Dionisio Scarpín volvieron a reprocharle a Cristina Fernández de Kirchner no completar la bicameral que acelera la implementación del Código Procesal Penal, que le asigna la investigación a los fiscales y acelera las causas. En la oposición creen que la vicepresidenta demora su aplicación, para no darle más atribuciones al procurador Eduardo Casal .

Mayans recordó la ley sancionada recientemente para aumentar el organigrama judicial de Santa Fe, pero aseguró que se trató de un fragmento de la reforma judicial aprobada en 2020 en el Senado y cajoneada en la Cámara de Diputados. "No es verdad", lo acusó Losada, fuera de micrófono.

"¡No me trate de mentiroso. No se haga la estrella conmigo. Primero vaya a aprender y después venga a hacerse la estrella. Usted está mintiendo porque viene a figurar", reaccionó el formoseño. La exconductora de TV aceptó callarse, pero el clima no mejoró.

"Le hicimos un aporte a Santa Fe por la situación que está atravesando pero eso no quita que la mayoría de las provincias argentinas necesitan un mayor grado de inversión en su estructura judicial", agregó Mayans.

Desde el estrado principal del Salón Illía observaba la escena Román Lanzón, candidato a camarista del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario. Ante una consulta del oficialista Oscar Parrilli, el actual juez santafesino que tuvo que intervenir en el caso de la quiebra de Vicentín, confirmó que decidió que los directores no fueran a prisión. "Resolví aplicar medidas cautelares no privativas de la libertad, con prohibiciones de salida del país y un seguro de caución de 5 millones de dólares", respondió.

No fue la única pregunta incómoda de Parrilli, quien les consultó sobre los cursos realizados, ante la sospecha de que quienes se candidatean ascienden a partir de capacitaciones en Estados Unidos.

El narcotráfico fue el tema excluyente para quienes se postulan para ocupar cargos judiciales en Rosario. Felipe Scilabra, funcionario de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y candidato a la Fiscalía 2 de Rosario, reconoció que los organismos del Poder Ejecutivo deberían coordinar mejor su tarea. "Hay que trabajar de manera diferente. Sentar a la gendarmería, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a las defensorías. Que sea más un sistema adversarial", sugirió.

Scarpin le preguntó a quienes viven en Santa Fe por la necesidad de implementar el Código Procesal y sumó críticas a la demora. "Se evitaría un trámite engorroso, en el que la defensa puede pedir nulidades y plantear obstáculos", reconoció Pablo Vacani, candidato a defensor oficial en Santa Fe.

Parrilli acusó al PRO de haber suspendido la aplicación del Código Procesal Penal en 2016 para que "el partido judicial de la mano de (el juez) Irurzun dictara una resolución para implementar prisiones preventivas. En diciembre de 2019 reunieron la comisión para modificarlo". "¡Otra vez 'Ah, pero Macri'. Está apolillado ese argumento. Busquen otro", le contestó Losada. El otro candidato para Santa Fe que expuso fue Ramiro Villamayor, para defensor en Rosario.

Ataque jujeño

La otra polémica fue Jujuy porque la radical Silvia Giacoppo, cercana al gobernador Gerardo Morales, repasó las impugnaciones de dos pliegos para su provincia; y eran por temas sensibles.

A Diego Matteucci, candidato a camarista, se lo acusa de haber permitido como juez subrogante un faltante de 58 kilos de cocaína y dinero. "Fui sobreseído y el fiscal actuante dijo que se pudo descubrir el faltante porque hubo mayores controles. Cuando llegué había dos personas en el depósito", se defendió.

Más difícil la tuvo cuando le recordaron una acusación por acoso sexual, que desconocía y no supo responder si había realizado capacitaciones en perspectiva de género.

Giacoppo también incomodó con su interrogatorio a Carina Gregoraschuk, candidata a jueza federal de Jujuy, con pasado en la justicia puntana donde en 2008 pidió la detención del ministro de Seguridad Guillermo López.

Gregoraschuk reconoció que en esos años tuvo un sumario por el uso de viáticos y admitió que por esa pelea con el gobierno de San Luis aún tiene portación de armas. Según los testimonios de la época, dejaba el revólver sobre la mesa durante sus reuniones. "Gracias a Dios, no tuvo que usarlo", respondió.

En la UCR aseguran que su pliego fue incluido por presión de la senadora puntana María Eugenia Catalfamo, quien integra el nuevo bloque Unidad Federal, clave para el cuórum. Sólo con esos votos podrá ser aprobado.

FUENTE: El oficialismo suma presión para cubrir cargos judiciales y convocó a 47 audiencias