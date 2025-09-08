Segunda sección: triunfo de Fuerza Patria en un escenario de tercios y ascenso de los Passaglia

El reparto de las once bancas de la Cámara de Diputados que se pusieron en juego terminó siendo cuatro para el peronismo (que cosechó el 35,4 por ciento de los votos), cuatro para LLA (29,8 por ciento de los votos) y tres para Hechos (23,9 por ciento).

GRACIAS Hoy comienza una nueva etapa, la de trabajar desde la Legislatura por cada ciudad y pueblo de nuestra querida provincia. Esto recién empieza, vamos por más #EleccionesEnPBA #Elecciones2025

De esa forma, por Fuerza Patria llegarán a la Legislatura Diego Nanni , Evelyn Flores Yanz , Carlos Pugleli y Cintia Romero. Por LLA ingresarán Natalia Blanco , Pablo Mo rillo , Analía Corvino y Alejandro Rabinovich. Manuel Passaglia , Paula Bustos e Ignacio Mateucci son los nombres que ingresarán por Hechos.

HECHOS es una realidad, llegó para quedarse y competir en la provincia de Buenos Aires . Rompimos la nefasta polarización entre los kirchneristas y los libertarios que tanto daño le está haciendo a todos los vecinos. Y, lo más importante, demostramos que los vecinos lo que… pic.twitter.com/IILpgTJPo1

Segunda sección, en tercios

Como se proyectaba, la pelea por el reparto de bancas en la sección del norte de la provincia de Buenos Aires terminó teniendo tres protagonistas, con el ascenso de la fuerza que armaron los Passaglia y en la que confluyeron otros intendentes con origen en el desaparecido Juntos por el Cambio, pero que rechazaron el acuerdo con LLA, como Javier Martínez, de Pergamino, y Román Bouvier, de Rojas.

La buena perfomance de este nuevo frente se construyó fundamentalmente en esos distritos. En San Nicolás, por caso, logró el 50,5%, con una amplia diferencia sobre Fuerza Patria (23,6%) y LLA (17,6%). En el resto de la sección, el desempeño del espacio fue más desparejo. En Pergamino y Rojas, obtuvo 28,64% y 29,81%, respectivamente.