ELECCIONES | BUENOS AIRES

Segunda sección: triunfo de Fuerza Patria en un escenario de tercios y ascenso de los Passaglia

El peronismo y La Libertad Avanza se quedaron con cuatro bancas de Diputados cada uno. Hechos se abrió paso y cosechó tres.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Los Passaglia festejan en el bunker de Hechos el resultado en la Segunda sección electoral

El reparto de las once bancas de la Cámara de Diputados que se pusieron en juego terminó siendo cuatro para el peronismo (que cosechó el 35,4 por ciento de los votos), cuatro para LLA (29,8 por ciento de los votos) y tres para Hechos (23,9 por ciento).

De esa forma, por Fuerza Patria llegarán a la Legislatura Diego Nanni, Evelyn Flores Yanz, Carlos Pugleli y Cintia Romero. Por LLA ingresarán Natalia Blanco, Pablo Morillo, Analía Corvino y Alejandro Rabinovich. Manuel Passaglia, Paula Bustos e Ignacio Mateucci son los nombres que ingresarán por Hechos.

Segunda sección, en tercios

Como se proyectaba, la pelea por el reparto de bancas en la sección del norte de la provincia de Buenos Aires terminó teniendo tres protagonistas, con el ascenso de la fuerza que armaron los Passaglia y en la que confluyeron otros intendentes con origen en el desaparecido Juntos por el Cambio, pero que rechazaron el acuerdo con LLA, como Javier Martínez, de Pergamino, y Román Bouvier, de Rojas.

La buena perfomance de este nuevo frente se construyó fundamentalmente en esos distritos. En San Nicolás, por caso, logró el 50,5%, con una amplia diferencia sobre Fuerza Patria (23,6%) y LLA (17,6%). En el resto de la sección, el desempeño del espacio fue más desparejo. En Pergamino y Rojas, obtuvo 28,64% y 29,81%, respectivamente.

