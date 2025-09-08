Con la ayuda del PRO no acuerdista, Fuerza Patria ganó en la Cuarta y cosecha tres senadurías

La Cuarta sección electoral, ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires , era una de las regiones sobre las que se posaban todas las miradas por la irrupción de la tercera vía. No decepcionó: Somos Buenos Aires hizo una gran elección y le sirvió el triunfo en bandeja a Fuerza Patria , que se queda con cuatro de las siete bancas del Senado en juego.

El peronismo alcanzó el 40,3% y le sacó diez puntos de diferencia a La Libertad Avanza (30,3%). Somos arañó los 20 puntos y se quedó con dos butacas en la cámara alta bonaerense. En síntesis, el reparto de butacas queda 4 para el peronismo, dos para LLA y dos para Somos.

Como anticipó Letra P , fue clave el poder territorial de los intendentes Pablo Petrecca (Junín) y Guillermo Britos (Chivilcoy), primero y tercero en la nómina seccional. En diciembre, el juninense se mudará de despacho.

Petrecca es uno de los dirigentes del PRO que le dio la espalda al acuerdismo impulsado por Cristian Ritondo para confluir en la Alianza La Libertad Avanza. El mismo camino siguió la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile . Junín, Chivilcoy y Nueve de Julio son tres distritos grandes de la sección y terminaron reconfigurando el mano a mano entre Fuerza Patria y LLA.

Juntos, esos tres municipios representan el 34% del padrón de la sección, conformada por 19 distritos, de los cuales 11 están en manos del peronismo, cinco son del radicalismo y dos reportan al PRO no mileísta. Britos se autodefine vecinalista.

Basta repasar cómo salió la elección en esos municipios para entender el resultado seccional. En Junín, Somos terminó segundo con el 31% y le sacó ocho puntos de ventaja al mileísmo. Ambos pescaron en la misma pecera. El peronismo alcanzó 35%. En Chivilcoy también ganó Fuerza Patria, con 38,1%, segundo quedó LLA (24,3%) y tercero Somos, con 18,8%.

Quiénes entrar a la Legislatura bonaerense

La performance del peronismo en esta región con tendencia al voto de centroderecha fue un empujón determinante para el triunfo en número total de bancas (34 el peronismo, 26 LLA, siete las terceras vías y dos la izquierda). Lo mismo que la Séptima, donde también se eligieron representantes para el Senado, donde Fuerza Patria se quedó con las tres butacas en juego.

Por el peronismo, a partir del 10 de diciembre asumirán en el Senado Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago. En representación de La Libertad Avanza entrarán Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo. Los dos representantes de Somos serán Pablo Petrecca y Natalia Quintana.