Manuel Passaglia toma distancia de la liga de gobernadores y le deja una hendija abierta a Kicillof

Manuel Passaglia le cerró la puerta este lunes a un eventual acuerdo con Provincias Unidas, luego de que su fuerza, Hechos, lograra romper la polarización en la Segunda sección. donde se quedó con tres bancas, lo que despertó especulaciones sobre una confluencia política con la liga de gobernadores.

Somos el único espacio anti kirchnerista que ayer festejó. El logro lo alcanzamos porque tenemos la mejor gestión de la provincia de Buenos Aires. Estoy convencido que la gente demanda y merece RESULTADOS. Si no hay buenas propuestas que ofrezcan esto, terminan compitiendo por… pic.twitter.com/ATVGHSUvuI

En ese marco, además, el ex intendente de San Nicolás que emergió como uno de los ganadores de la elección legislativa bonaerense pareció dejar abierta una hendida para un eventual diálogo con Axel Kicillof si el gobernador "se diferencia del kirchnerismo".

El resultado de la Segunda sección configuró un escenario de tercios que rompió la lógica bipolar predominante en el resto de la provincia. Fuerza Patria obtuvo cuatro bancas con el 35,4% de los votos, La Libertad Avanza logró cuatro con el 29,8%, y Hechos consiguió tres con el 23,9%.

Los números generaron reacciones de parte de los gobernadores de la Liga. "Quiero felicitar a Manuel Passaglia y a Pablo Petrecca, por la excelente elección que hicieron, en un contexto tan polarizado, demostrando con gestión y hechos concretos que se puede construir una alternativa real", publicó en sus redes sociales el chubutense Ignacio Torres.

Este resultado es un llamado de atención de la ciudadanía, que le exige al Gobierno nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante.

Quiero felicitar a @manupassaglia y a @petreccapablo por la…



Quiero felicitar a @manupassaglia y a @petreccapablo por la… — Nacho Torres (@NachoTorresCH) September 8, 2025

"No tenemos nada que ver con Provincias Unidas. Somos un espacio aparte. No nos basamos en ideologías", dijo Passaglia este lunes, para tomar distancia de las versiones ubicaban a Hechos como eventual aliado del frente que agrupa, entre otros, a "Nacho" Torres, a los cordobeses Martín Llaryora y Juan Schiaretti y a Maximiliano Pullaro, en una eventual proyección nacional.

Pero el dirigente fue más lejos y apuntó directo contra el funcionamiento de la liga federal: "Valoro a dirigentes de provincias unidas, pero primero se tienen que ordenar y un mensaje claro para la gente. Con todos los quilombos que hay, no se ponen de acuerdo con el mensaje que hay que darle a la gente".

La jugada anti-centro

El posicionamiento de Passaglia adquiere relevancia al contrastar los resultados electorales. Como contó días atrás Letra P, Provincias Unidas apostó parcialmente por candidatos de Somos Buenos Aires que terminaron estrellándose: Julio Zamora cosechó el 4,23% en Primera y Pablo Domenichini arañó los tres puntos en Tercera. Los dos quedaron afuera de la Legislatura.

Hechos, en cambio, corrió por fuera de esa lógica y obtuvo tres de las once bancas en disputa. "La avenida del centro es parte del fracaso de la política. Es una ensalada con un poquito de cada espacio político", disparó Passaglia este lunes, para diferenciar su fuerza de la experiencia de Somos Buenos Aires.

La crítica apunta al modelo de construcción política basado en confluencias partidarias amplias. "Nosotros somos los resultados, lo que funciona. Acá en San Nicolás sacamos más del 50 por ciento de los votos. Y eso lo fuimos extendiendo a todo el norte de la provincia, que a medida que va viendo que sin ideología ni pelea se vive mejor, nos elige", recalcó.

Los números le dan la razón. En San Nicolás arrasaron con el 50,5% de los votos, dejando a Fuerza Patria en un distante 23,6% y a La Libertad Avanza en un tercero 17,6%. En Pergamino y Rojas también disputaron el segundo puesto, con 28,64% y 29,81% respectivamente.

La puerta entreabierta a Kicillof

Pese a todo, las declaraciones más jugosas de Passaglia llegaron cuando le preguntaron por Axel Kicillof. "Para los vecinos de la provincia, hoy no hay diferencia entre Kicillof y el kirchnerismo. Si a partir de ahora, él se empieza a diferenciar, bueno, será otra cosa. Pero hoy, Kicillof tiene la mitad del gabinete de La Cámpora", señaló.

La frase suena a invitación, a puerta entreabierta. Hechos ingresó tres diputados a la Cámara baja bonaerense, precisamente cuando a Kicillof le faltan ocho legisladores para alcanzar el quórum propio. Una cuenta que se vuelve crucial si el gobernador quiere gobernabilidad en medio de una interna del peronismo que no afloja.

En el entorno de Passaglia evalúan que la estrategia diferencial funcionó donde otros fracasaron. Mientras Provincias Unidas sigue buscando la fórmula para penetrar en territorio bonaerense, Hechos ya está adentro, con legisladores propios y una fuerza que logró hacer pie en su primera experiencia electoral.