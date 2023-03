Frente a la incertidumbre reinante en el Frente de Todos (FdT) y en medio del reclamo del kirchnerismo para que finalmente se baje de la carrera presidencial como ya lo hizo Mauricio Macri , el presidente Alberto Fernández insistió en que su preocupación principal no pasa por la búsqueda de la reelección y puso el foco en la necesidad de "democratizar el espacio" camino a las elecciones de este año. Sin ninguna definición sobre su futuro y respecto a la posibilidad de volver a integrar una fórmula con Cristina Fernández de Kirchner , se limitó a decir que tiene "mucho respeto" por la vicepresidenta.

“Mi prioridad no es ser candidato, mi prioridad es que gane el espacio. Creo que para ganar las elecciones, hay que democratizar el espacio”, sostuvo en declaraciones a Radio Perfil.

"Tengo mucho respeto por Cristina, teníamos diferencias y cada tanto vuelven a aparecer, pero el respeto es muy grande. Si termino siendo el mejor candidato, lo seré; si no, acompañaré. Trabajo para eso, para ganar las elecciones, ni para ser el elector ni para imponer uno y el modo de ganar las elecciones es democratizando el espacio", reiteró.

En la misma línea, Fernández indicó que el escenario actual obliga al oficialismo a "analizar propuestas y hacer que la gente elija". "La urgencia nos obligó a tomar definiciones entre pocos. Como peronista, siempre he cuestionado los personalismos", expresó y dijo una vez más que , más allá de los nombres, el objetivo es que "la Argentina no retroceda volviendo a poner en el Gobierno a quienes contrajeron esta deuda maldita que hay con el FMI y con acreedores privados".

El jefe de Estado lamentó también "el juego de las internas, de la política", aunque evitó nombrar a personas o agrupaciones en particular. "A veces caemos en lugares donde no debemos caer en vez de prestarle más atención a otros temas, no hay que sumar agresión en la interna nuestra y nadie debe ser descalificado. Una de las cosas que se reclama es el respeto en la disidencia", aseveró luego de una serie de fuertes críticas que recibió de parte de dirigentes de La Cámpora.