"Está queriendo debatir la estrategia electoral del Frente de Todos y en ese marco está incrementando sus recorridas y apariciones públicas". Van 72 horas con el kirchnerismo en modo full Eduardo de Pedro y con esa frase categórica lo graficó un nuevo trabajador de la campaña Wado 2023 . El ministro del Interior recibió flores in situ de Axel Kicillof , fue merecedor de un retuit de Cristina Fernández de Kirchner , un gesto mucha veces replicado; compartió un acto con Máximo Kirchner y, en una entrevista, planteó públicamente su reproche contra un off the record de dominio público de Alberto Fernández .

Los gestos a la vista de todo el mundo no muestran lo que subterráneamente cambió en el dispositivo wadista: De Pedro pasó de ser el embajador designado por la vicepresidenta para tender puentes con los distintos círculos rojos, como diplomacia camporista, a ser acompañado por parte del dispositivo cristinista. Monitoreo, dirían en un caso; incorporación a un proceso más general, dirían en otro. "No es (Florencio) Randazzo, no hay vanidades personales en esto, está para ocupar el puesto en que el espacio político lo necesite", prometen en la planta baja de la Casa Rosada. La instalación corre en paralelo a los andariveles por los que se mueve el clamor para convencer a CFK de recalcular su promesa de no ser candidata "a nada" y a la carrera que está corriendo Sergio Massa para que no lo alcancen las llamas de la inflación y quemen su traje de presidenciable.