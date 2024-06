Santiago del Estero: una denuncia hace crujir el armado de Javier Milei y celebra Gerardo Zamora

El apuntado es el titular de la ANSES en Santiago, Ítalo Cioccolani . “Él me pasaba directamente CBU o alias y yo transfería”, contó en una entrevista con Radio LV11. “Jamás me negué a aportar para el partido, siempre hice los aportes como me los pedía. Lo único que yo pedía era transparencia, que me muestren en el estatuto dónde decía que yo debía aportar el 25%”, agregó. El estatuto no existía, Coronel quiso reducir el aporte al 15% y la “conducción” primero la advirtió, para luego directamente correrla del cargo.

El escándalo desatado en Santiago no sólo golpea al armado local, sino que suma un nuevo elemento en la interna nacional que permanecía ausente por lo menos hasta que estalló el escándalo dentro del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello: a LLA se le empiezan a sumar problemas relacionados con las prácticas de la “vieja política” que dice combatir.

Javier Milei Karina Milei.jpg Javier Milei y Karina Milei en campaña (Foto: NA)

Coronel empezó a trabajar en el armado de Milei desde el comienzo, cuando todo parecía una aventura nacional del economista que aparecía en la tele, ya había llegado ser diputado y quería ser presidente.

Empezó a hacerlo desde el interior provincial, militó, fiscalizó, se capacitó y se encontraba en Fernández, en el centro provincial, cuando la llamaron para ofrecerle ser directora de la pata santiagueña del PAMI. La condición casi única era el “aporte partidario”. Cobró su primer sueldo en febrero, le pidieron una foto del recibo, le indicaron el monto a transferir y le pasaron el CBU.

El armado de Karina Milei

Como ya contó Letra P, la hermana del Presidente es la encargada de avanzar en la construcción del partido a nivel nacional que le permita a Milei contar con una serie de representantes leales que empujen sus proyectos en el Congreso.

Precisamente, en la cámara baja se proyecta esa estructura que tiene como base la relación de los representantes provinciales con Martín Menem, el titular del único partido distrital oficialmente conformado en el país. En esa estructura también se suman otros dirigentes de peso en la relación con las provincias: el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de Presidencia, Lule Menem, y el ahora Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Con todos dice haber intentado comunicarse Coronel, incluso con el Presidente, pero no pudo hacerlo. “Me desvincularon sin nignuna explicación, solamente me dijeron que 'me iban a pasar cosas'. Eso se llama extorsión. Desconozco qué pasa a nivel nacional, pero lo que me pasó a mí, sí. No voy a llevarlo a la Justicia, creo que el Presidente va a hacer justicia”, dijo este lunes.

A pedir de Gerardo Zamora

A un año de las elecciones provinciales, los problemas opositores representan buenas noticias para el gobernador, uno de los principales favorecidos por la enésima ruptura de los espacios que se paran enfrente.

Santiago del Estero es una provincia particular en el mapa libertario, no sólo porque es uno de los pocos distritos en los que Milei no ganó ninguna elección sino porque, además, el gobernador controla todas las bancas que representan al distrito en el Congreso. Son siete en Diputados y tres en el Senado.

En septiembre del año pasado, Cioccolani era el segundo en la lista libertaria que encabezaba Norma Beatriz Luna.

Boleta precandidatos PASO Santiago del Estero.jpg Ítalo Cioccolani fue precandidato a diputado en la lista de Javier Milei en la elección del año pasado.

Habían sacado el 27% de los votos en las PASO del 13 de agosto y se esperanzaban con llegar al Congreso, pero una interna feroz que incluyó acusaciones cruzadas y altisonantes denuncias públicas los dejó afuera de la elección general.

Milei fue con boleta corta, Sergio Massa obtuvo el 66% de los votos y Zamora se quedó con todo.