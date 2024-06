El segundo semestre, una carrera de obstáculos para Javier Milei

Aunque anuncia que "arrasará en las urnas", Milei debería asumir dos matices. Primero, que eso dependerá de que mantenga el favor de la mitad más algo de la sociedad que lo llevó al gobierno, algo que no es seguro de acuerdo con cómo van las cosas y por más que el relato ponga en duda incluso el nivel de pobreza imperante. Segundo, que una eventual victoria como la que promete le renovaría el capital simbólico, pero no el concreto: lo que podría ganar en términos de bancas en el Congreso lo haría, en esa hipótesis, a expensas del PRO y del radicalismo, lo que arrojaría un saldo neto no demasiado diferente del actual, que oscila, con el favor de esos aliados que pondrán muchos escaños en juego, en torno del tercio necesario para evitar los males del contraveto y, fantasía de algunos, el juicio político.