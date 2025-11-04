Guido Giana, el hombre de Santiago Caputo y pasado vidalista que desembarca en Salud

En medio de la reconfiguración del gabinete, Guido Giana fue designado como viceministro de Salud en reemplazo de Cecilia Loccisano , quien este lunes presentó su renuncia. De estrecha relación con Santiago Caputo y Rodrigo Lugones , el ingeniero químico se movía en las sombras desde hace tiempo en esa área clave del gobierno de Javier Milei .

Con origen político en el vidalismo, Giana estuvo al frente de la Dirección de Administración y Finanzas en el Sanatorio Güemes, donde trabajó con Mario Lugones , quien fue designado ministro de Salud en septiembre de 2024. Sin embargo, durante toda la gestión libertaria, fue un asesor externo relevante en el ministerio.

Si bien Giana y Caputo no había trabajado juntos en el pasado, se conocían a través de Rodrigo, el hijo del titular de la cartera de Salud que fue durante años socio del asesor mileísta en Move Group . De hecho, Rodrigo fue quien propuso en primera instancia el nombramiento de Russo y, luego, el reemplazo por su propio padre.

Durante todo ese proceso, Giana fue la mano derecha de ambos, intercalando gestión en la Casa Rosada , experiencia en el sector privado y otros movimientos en el ecosistema libertario. De hecho, se encargó de parte de la organización del lanzamiento de Fundación Faro , el think tank del Presidente para la batalla cultural. Giana fue el primero en llegar al exclusivo Yacht Club Puerto Madero y recibir a empresarios muy importantes como José Luis Manzano (Grupo América y Edenor) y Claudio Belocopitt (Grupo America y Swiss Medical).

Giana es un hombre habitual en Casa Rosada: al menos tres veces a la semana visita el Salón Martín Fierro, donde Caputo controla una serie de despachos.

Hay tres formas de ingresar a la sede administrativa de Gobierno. Una es por la explanada que da a la Avenida Rivadavia, por donde ingresa el jefe de Estado y los principales integrantes del gabinete, es decir, la manera más exclusiva y custodiada. La segunda también es por la explanada, pero está reservada para funcionarios, líderes políticos y diplomáticos poco usuales. Y la tercera es por el frente del edificio, que da a Balcarce 24, a través de un sistema que controla los datos biométricos de los funcionarios y empleados habituales de la casa.

Giana utiliza el último ingreso y es por donde también ingresan personas del círculo de confianza de Caputo, como los consultores Macarena Alifraco, Manuel Vidal y Julián Hampton, o tuiteros estrellas como Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan.

En octubre del año pasado, cuando todavía intentaba pasar por abajo del radar, a Giana se lo vio en la ceremonia oficial de asunción de Mario Lugones, con quien se tomó una serie de fotografías en conjunto, que la Secretaría de Prensa nunca difundió. De todos modos, que se hayan mostrado juntos en su momento fue una suerte de primer reconocimiento a Lugones y Giana, ya que el primero se movía desde el inicio de la gestión como una suerte de ministro en la sombra de Mario Russo, y el segundo como su principal asesor.

Currilum profesional con pasado en el vidalismo

El nombre del flamante secretario de Salud fue mencionado sólo un puñado de veces en el ámbito nacional. Una de esas fue en 2020, cuando su discurso contra el gobierno de Axel Kicillof llegó a las pantallas de la televisión y a las portadas de los principales diarios del país. Fue cuando se atrinchero junto a unos 15 policías para evitar que tomen su campo en Guernica, de donde es oriundo.

En aquel entonces, Giana denunció que intentaron avanzar sobre su terreno de 300 hectáreas que se encontraba justo al lado de las tierras tomadas por más de 2.000 personas. “No quiero perder esta lucha. Me voy a quedar acá con la Policía a defender mis tierras y voy a pelear también en la Justicia porque no estamos en la era medieval donde todo se resolvía con palos o piedras”, expresó en su momento.

JJEURTQNMZBH3JZBQ2VLZVHF5E.jpg Guido Giana, el hombre de Santiago Caputo, en 2020.

Sin embargo, Giana ya era conocido en el barro de la política del tercer cordón del conurbano bonaerense. En rigor, fue concejal en Presidente Perón por el PRO, aunque con muy magros resultados: en 2017 sacó el 24,8% de los votos, frente a Unidad Ciudadana que prácticamente lo doblo en porcentajes, al obtener el 43,3%.

Pese a eso, intentó - sin éxito - en varias oportunidades ser intendente del distrito, como parte del vidalismo en construcción que en su momento lideraba Alex Campbell, por entonces subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal. De hecho, Giana y Campell comparten aún hoy equipos de comunicación.

Luego de aquella malograda competencia en las urnas, asumió como gerente económico financiero del INSSJP–PAMI durante la gestión de Mauricio Macri y tuvo, también, un muy breve paso por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la conducción de José Luis Giusti.

Desde entonces, y hasta su ingreso al Ministerio de Salud, todos sus pasos fueron en el ámbito privado.