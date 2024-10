Javier Milei patea los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para 2025

Si bien el plan del Gobierno era utilizar la ampliación de la Corte Suprema como una suerte de moneda de cambio con la oposición, esa posibilidad quedó descartada, al menos por ahora. La idea original era aumentar el número de ministros de cinco a siete antes de fin de año, un porcentaje inferior a los nueve que proponían algunos sectores de la oposición. "No estamos discutiendo la ampliación, primero queremos que se aprueben los dos pliegos nuevos", remarcó una fuente libertaria.

"Yo no tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte. Solo lo que le digo es que en la Argentina ha funcionado con distintas cantidades de miembros y en todos los sistemas la Corte funciona. Y los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia o no de la cantidad de miembros y de la composición", dijo. Luego de eso, la Casa Rosada descartó, al menos por ahora, debatir una ampliación.

Un mensaje político de la Casa Rosada para negociar con el peronismo

El proyecto de ampliación de la Corte, que el oficialismo había tomado como propuesta de la oposición, incluido el bloque de Unión por la Patria, establecía se aprobaran los pliegos de Lijo y García Mansilla para ocupar el cargo vacante que dejará Juan Carlos Maqueda en diciembre y la no renovación Helena Highton de Nolasco.

Desinformacion-nuevo-2024-08-28T124117.webp Manuel García Mansilla, el otro candidato de la Casa Rosada.

Sin embargo, con las negociaciones trabadas desde hace semanas y la intransigencia de La Libertad Avanza de impulsar ambos pliegos o ninguno, es que algunos de los despachos más encumbrados de Balcarce 50 le hicieron saber al entorno de la expresidenta que una conformación de tres miembros podría ser un problema para el avance de sus causas judiciales: "Si los dejamos así como están, el problema no lo vamos a tener nosotros, lo va a tener ella porque se la van a llevar puesta".

Como sea, los encargados de continuar las negociaciones son Sebastián Amerio, secretario de Justicia y uno de los princpipales hombres de confianza del asesor Santiago Caputo, y José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo, que es parte del equipo del ministro coordinador Guillermo Francos.

Aunque distintas fuentes oficiales consultadas por este medio se mantienen optismitas de darle al jefe de Estado la conformación del máximo tribunal que desea, se mostraron mucho más moderados que en el pasado. "Si no es este año, será en 2025", remarcan, un año electoral en el que, habitualmente, la política pone mucho más en juego.