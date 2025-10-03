ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: los senadores del PJ le prestan el territorio a la campaña de Fuerza Patria

Caren Tepp ya cosechó una foto junto a Alcides Calvo y Osvaldo Sosa. Este viernes suma a Rubén Pirola. Cuándo sería el encuentro con Armando Traferri.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Caren Tepp, la candidata a diputada por Fuerza Patria, junto a Osvaldo Sosa, senador por el departamento Vera.

Caren Tepp, la candidata a diputada por Fuerza Patria, junto a Osvaldo Sosa, senador por el departamento Vera.

Fuerza Patria apuesta a una campaña de fuerte territorialidad en Santa Fe rumbo al 26 de octubre, con Caren Tepp, primera candidata de la lista, recorriendo todos los departamentos de la provincia para celebrar las denominadas asambleas ciudadanas en cada uno de ellos.

Notas Relacionadas
asambleas ciudadanas, la formula del peronismo de santa fe para instalar a caren tepp
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Asambleas ciudadanas, la fórmula del peronismo de Santa Fe para instalar a Caren Tepp

Por  Agustín Vissio

Ese plan reserva un rol clave para los senadores peronistas, dueños de la llave del PJ en la provincia. Con todo, una prestación de los caciques territoriales no es medida con la misma vara por todas las tribus.

Tepp con Calvo
Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria, haciendo medios junto a Alcides Calvo, senador por Castellanos.

Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria, haciendo medios junto a Alcides Calvo, senador por Castellanos.

En el equipo de campaña de Fuerza Patria conviven miradas distintas sobre el rol de los senadores. Algunos resaltan que su participación es central, mientras que otros consideran que intervienen “lo justo y necesario”. “Ni muy muy, ni tan tan: están, eso es una realidad”, sintetizó una fuente peronista, que además subrayó el respaldo de concejales, intendentes y presidentes comunales.

En Vera ocurrió lo mismo que en Castellanos. Sosa recibió a Tepp, caminó con ella, se sacaron fotos y la acompañó a la asamblea ciudadana que se celebró en la ciudad de Vera. La idea es replicar esa fórmula en el resto de los departamentos y conformar en conjunto una agenda con visitas a clubes y organizaciones, al igual que a los medios de comunicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carentepp/status/1972670157722927447&partner=&hide_thread=false

Lo que viene y la posible foto con Armando Traferri

Este viernes el foco estará puesto en el departamento Las Colonias, corazón productivo de Santa Fe. Tepp recorrerá en su colectivo distintas localidades y cerrará la jornada en la ciudad de Esperanza con una asamblea en la que participará el senador Rubén Pirola. No tendrán que presentarlos: ya se encontraron en la Fiesta Nacional de la Agricultura hace algunas semanas.

Embed

La expectativa está puesta en lo que ocurrirá el lunes 13 de octubre, cuando está previsto que la campaña de Fuerza Patria arribe a San Lorenzo para realizar la asamblea ciudadana. Es la tierra de Armando Traferri, senador que transita su quinto mandato y concentra un fuerte peso al interior del partido. El presidente del PJ, Guillermo Cornaglia, es un exsenador que responde sin fisuras al sanlorencino.

Ante las consultas de este medio, diferentes fuentes de la organización de la campaña de Tepp respondieron que se repetiría el mismo esquema que en los otros departamentos. Es decir que la foto entre Traferri y Tepp podría darse a mediados de este mes.

Temas
Notas Relacionadas
Caren Tepp en la asamblea de Fuerza Patria en Monte Vera junto Romina Sonzogni y Noelia Formento.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: el perottismo le hace un guiño a Caren Tepp y suma su aporte a la campaña de Fuerza Patria

Dirigentes cercanos a Omar Perotti colaboraron con el armado de una asamblea del PJ en Monte Vera. El exgobernador no juega el 26-O, pero empezó a moverse.
Cómo es el laberíntico mapa político de Villa Constitución, la ciudad conmovida por la crisis de Acindar
LA INDUSTRIA EN LA ERA MILEI

Cómo es el laberíntico mapa político de Villa Constitución, la ciudad conmovida por la crisis de Acindar

La firma metalúrgica suspendió al 90% del personal. Sindicalismo combativo vs. UOM nacional. Electorado libertario e intendente del PJ cada vez más pullarista.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

José Luis Espert.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

En medio del escándalo narco, Espert suspendió su visita de campaña a La Plata

Por  Juan Rubinacci
Senado bonaerense.
LEGISLATURA BONAERENSE

Otra vez sopa: el Senado volvió a patear el endeudamiento que pidió Kicillof

Por  Juan Rubinacci
En 2023, Javier Milei visitó Paraná antes de las PASO y llenó de gente la peatonal. 
OPERATIVO DARLA VUELTA

Milei va a Paraná para recuperar la mística del contacto con la gente con el lastre del efecto Espert

Por  Laura Terenzano
Martín Guzmán, el elegido del papa Francisco para el estudio sobre la deuda.
DOCTRINA ECONÓMICA

El legado de Bergoglio: países destinan más a pagar deuda que a salud y educación

Por  Guillermo Villarreal