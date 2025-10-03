Santa Fe: los senadores del PJ le prestan el territorio a la campaña de Fuerza Patria

Fuerza Patria apuesta a una campaña de fuerte territorialidad en Santa Fe rumbo al 26 de octubre, con Caren Tepp , primera candidata de la lista, recorriendo todos los departamentos de la provincia para celebrar las denominadas asambleas ciudadanas en cada uno de ellos.

Ese plan reserva un rol clave para los senadores peronistas, dueños de la llave del PJ en la provincia. Con todo, una prestación de los caciques territoriales no es medida con la misma vara por todas las tribus.

Al PJ le quedaron apenas cuatro bancas de las 19 de la cámara alta provincial: Armando Traferri de San Lorenzo , que ejerce una suerte de jefatura, Rubén Pirola de Las Colonias , Alcides Calvo de Castellanos y Osvaldo Sosa de Vera . Eduardo Rosconi , legislador justicialista histórico de Caseros , pegó el portazo hace casi un año y armó su propio bloque .

Tepp ya recorrió dos departamentos en los que el PJ tiene senadores. Primero visitó Castellanos, donde según supo Letra P Calvo colaboró con el armado de la agenda, acercó algunas propuestas y participó de la asamblea ciudadana que se realizó en Rafaela, cabecera de ese departamento.

En el equipo de campaña de Fuerza Patria conviven miradas distintas sobre el rol de los senadores. Algunos resaltan que su participación es central, mientras que otros consideran que intervienen “lo justo y necesario”. “Ni muy muy, ni tan tan: están, eso es una realidad”, sintetizó una fuente peronista, que además subrayó el respaldo de concejales, intendentes y presidentes comunales.

En Vera ocurrió lo mismo que en Castellanos. Sosa recibió a Tepp, caminó con ella, se sacaron fotos y la acompañó a la asamblea ciudadana que se celebró en la ciudad de Vera. La idea es replicar esa fórmula en el resto de los departamentos y conformar en conjunto una agenda con visitas a clubes y organizaciones, al igual que a los medios de comunicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carentepp/status/1972670157722927447&partner=&hide_thread=false Empezamos la semana en Calchaqui con el senador Quito Sosa y el intendente Ruben Cuello. Hoy vamos a estar recorriendo diferentes puntos del Departamento Vera. Es con la fuerza del norte y de su gente que vamos a construir la esperanza de lo que se viene! pic.twitter.com/goDCPNPafm — Caren Tepp (@carentepp) September 29, 2025

Lo que viene y la posible foto con Armando Traferri

Este viernes el foco estará puesto en el departamento Las Colonias, corazón productivo de Santa Fe. Tepp recorrerá en su colectivo distintas localidades y cerrará la jornada en la ciudad de Esperanza con una asamblea en la que participará el senador Rubén Pirola. No tendrán que presentarlos: ya se encontraron en la Fiesta Nacional de la Agricultura hace algunas semanas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rubén Pirola (@pirolaruben)

La expectativa está puesta en lo que ocurrirá el lunes 13 de octubre, cuando está previsto que la campaña de Fuerza Patria arribe a San Lorenzo para realizar la asamblea ciudadana. Es la tierra de Armando Traferri, senador que transita su quinto mandato y concentra un fuerte peso al interior del partido. El presidente del PJ, Guillermo Cornaglia, es un exsenador que responde sin fisuras al sanlorencino.

Ante las consultas de este medio, diferentes fuentes de la organización de la campaña de Tepp respondieron que se repetiría el mismo esquema que en los otros departamentos. Es decir que la foto entre Traferri y Tepp podría darse a mediados de este mes.