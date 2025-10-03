Santa Fe: los senadores del PJ le prestan el territorio a la campaña de Fuerza Patria

Caren Tepp, la candidata a diputada por Fuerza Patria, junto a Osvaldo Sosa, senador por el departamento Vera.
Fuerza Patria apuesta a una campaña de fuerte territorialidad en Santa Fe rumbo al 26 de octubre, con Caren Tepp, primera candidata de la lista, recorriendo todos los departamentos de la provincia para celebrar las denominadas asambleas ciudadanas en cada uno de ellos.
Ese plan reserva un rol clave para los senadores peronistas, dueños de la llave del PJ en la provincia. Con todo, una prestación de los caciques territoriales no es medida con la misma vara por todas las tribus.
La recorrida de Fuerza Patria por los departamentos peronistas
Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria, haciendo medios junto a Alcides Calvo, senador por Castellanos.
En el equipo de campaña de Fuerza Patria conviven miradas distintas sobre el rol de los senadores. Algunos resaltan que su participación es central, mientras que otros consideran que intervienen “lo justo y necesario”. “Ni muy muy, ni tan tan: están, eso es una realidad”, sintetizó una fuente peronista, que además subrayó el respaldo de concejales, intendentes y presidentes comunales.
En Vera ocurrió lo mismo que en Castellanos. Sosa recibió a Tepp, caminó con ella, se sacaron fotos y la acompañó a la asamblea ciudadana que se celebró en la ciudad de Vera. La idea es replicar esa fórmula en el resto de los departamentos y conformar en conjunto una agenda con visitas a clubes y organizaciones, al igual que a los medios de comunicación.
Empezamos la semana en Calchaqui con el senador Quito Sosa y el intendente Ruben Cuello. Hoy vamos a estar recorriendo diferentes puntos del Departamento Vera. Es con la fuerza del norte y de su gente que vamos a construir la esperanza de lo que se viene! pic.twitter.com/goDCPNPafm
La expectativa está puesta en lo que ocurrirá el lunes 13 de octubre, cuando está previsto que la campaña de Fuerza Patria arribe a San Lorenzo para realizar la asamblea ciudadana. Es la tierra de Armando Traferri, senador que transita su quinto mandato y concentra un fuerte peso al interior del partido. El presidente del PJ, Guillermo Cornaglia, es un exsenador que responde sin fisuras al sanlorencino.
Ante las consultas de este medio, diferentes fuentes de la organización de la campaña de Tepp respondieron que se repetiría el mismo esquema que en los otros departamentos. Es decir que la foto entre Traferri y Tepp podría darse a mediados de este mes.