Fernando Gray: "José Luis Espert no debería ser candidato"

El intendente de Esteban Echeverría y primer candidato a diputado por Unión Federal, Fernando Gray , consideró que, luego de reconocer haber recibido U$S 200.000 de una empresa vinculada a Fred Machado , el empresario detenido y sospechado de narcotraficante, el primer candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires , José Luis Espert , debería bajarse de la candidatura.

“Lo de Espert es impresentable, es gravísimo, pero hace ya más de dos meses que está desaparecido; se dedicaba a ir a todos los programas de televisión a decir barbaridades con su propuesta cárcel o bala y ahora, él, que juzgaba a todo el mundo, no puede explicar las barbaridades que hizo”, afirmó Gray ante la consulta de este medio.

El intendente marcó además que “este tipo de personajes le hace muy mal al país y a la provincia de Buenos Aires”, y sostuvo que “no debería ser candidato”. No obstante, aclaró que “eso lo tiene que definir él y su espacio”. “Esta gente denigra a las instituciones y denigra la política, porque salen a decir tonterías y después no pueden sostener dos minutos un discurso”, agregó.

Para Gray la explicación que dio Espert el jueves por la noche , cuando confirmó que recibió 200 mil dólares de una empresa minera radicada en Guatemala vinculada a Machado por una consultoría privada, que nunca realizó, es “absolutamente ridícula”.

josé luis espert video aclaración José Luis Espert en el video con el que ensayó una explicación sobre la transferencia de 200 mil dólares que recibió de una empresa ligada a Fred Machado.

“Yo no me subo al avión de nadie que no conozca. No ando en aviones privados y antes de ir a algún lado, por lo menos lo googleas a ver quién es. ¿Cómo profesional, como se va a subir a un avión sin saber de quién es o de dónde se lo mandaron? Y si fuese verdad, es una absoluta irresponsabilidad. Es una persona que no puede gobernar absolutamente nada, porque, si no es capaz de chequear esto, ¿cómo va a conducir intereses o destinos del país? Es absolutamente imposible que ese señor pueda administrar algo”, lanzó.

Finalmente, consultado por el apoyo que el Presidente, Javier Milei, le dio luego de que brindara explicaciones mediante un video, afirmó: “Son los que nos están llevando a la ruina. Siguen rifando las empresas del Estado entre gente amiga de ellos”.