Santa Fe: Virginia Coudannes gana centralidad política y se acerca al radar electoral de Pullaro

El camino a 2027 en Santa Fe empezó a mover fichas mucho antes de lo previsto. Mientras Maximiliano Pullaro aparece como el único nombre firme para buscar la reelección, otras figuras comienzan a ganar volumen político en su espacio. Entre ellas, la vocera provincial Virginia Coudannes , cuya creciente exposición alimenta especulaciones electorales.

En la Casa Gris son cuidadosos. Nadie admite que exista una decisión tomada para convertir a Coudannes en candidata el año próximo, pero tampoco esconden que la creciente visibilidad que adquirió desde que asumió la vocería provincial puede terminar posicionándola como una alternativa competitiva dentro del armado de Unidos.

La explicación que dan cerca del gobernador es sencilla. Cuando Pullaro le ofreció hacerse cargo de la vocería nunca dudaron de que aceptaría. Y no solamente porque significaba un salto institucional, sino porque veían en ella una característica que consideran indispensable dentro del equipo que rodea al mandatario: ambición política.

Ese concepto aparece repetido en distintas conversaciones. No como una crítica, sino como una virtud. En el entorno del gobernador recuerdan que Coudannes acompañó a Pullaro incluso cuando las circunstancias no le eran favorables . Mencionan especialmente la campaña de 2023, cuando la dirigente radical no consiguió imponerse en la interna por la senaduría del departamento La Capital , aunque siguió siendo una de las principales encargadas de presentar al entonces candidato a gobernador durante las recorridas.

A esa condición le suman otras cualidades que, entienden, la acercan al perfil que Pullaro busca para quienes integran su círculo de confianza: orden, capacidad de trabajo y predisposición para escuchar. La describen como una dirigente con iniciativa propia, pero capaz de tomar nota de las observaciones que recibe y adecuarse a la estrategia política general.

También observan otro fenómeno que consideran central. Una búsqueda rápida en medios y redes sociales ya la ubica directamente asociada a la figura del gobernador. Esa identificación, creen, constituye un activo importante para cualquier eventual candidatura.

Más allá de una vocería tradicional

El crecimiento de Coudannes no se explica solamente por la tarea de comunicar las decisiones del Ejecutivo. En el gobierno entienden que la vocería supone asumir costos políticos que muchas veces el propio gobernador evita por su rol institucional.

En ese esquema se inscriben algunas intervenciones recientes que llamaron la atención tanto dentro como fuera de Unidos. La vocera asumió el protagonismo en la defensa de distintas decisiones oficiales y, por ejemplo, en las últimas horas salió a confrontar públicamente con sectores del Poder Judicial, como ocurrió en la polémica por la jueza Aguirre Guarrochena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2070155258160951351?s=20&partner=&hide_thread=false El gobierno de Santa Fe cargó contra la Justicia



En conferencia de prensa, la vocera Coudannes cuestionó a la jueza Aguirre Guarrochena por haber liberado a uno de los involucrados en una balacera y lanzó: "Que se lo lleve a la casa si es tan bueno" pic.twitter.com/yffQY4Rjep — LETRA P (@Letra_P) June 25, 2026

Las fricciones no pasaron inadvertidas. Incluso dentro del oficialismo reconocen que su estilo generó algunos chispazos en sectores de la coalición, donde consideran que, en ocasiones, juega "al fleje". Tampoco desconocen que su desembarco mediático despertó resistencias entre periodistas acostumbrados a otro vínculo con la Casa Gris.

Sin embargo, lejos de interpretar esos episodios como un problema, cerca de Pullaro entienden que forman parte del rol que debe cumplir una vocera política. "Para eso está", sintetizan.

A la vez, comenzaron a multiplicarse las apariciones que exceden la comunicación institucional. En Rosario, por ejemplo, fue quien encabezó la presentación oficial de las actividades por el Día de la Bandera, compartiendo protagonismo con funcionarios del área de Cultura. También acompañó al gobernador durante distintos actos de alto perfil, incluida la promesa a la bandera encabezada que tuvo a Pullaro junto a Victoria Villarruel, y empezó a aparecer junto a ministros en anuncios de distintas áreas, mostrando una presencia transversal dentro del gabinete. ¿Se amplía el espectro ante la posibilidad de competir en una categoría si el nombre no talla con fuerza en la capital?

La Capital, un tablero abierto

Es precisamente en la ciudad de Santa Fe donde su nombre empezó a sonar con más fuerza. Como ya adelantó Letra P, el escenario interno de Unidos permanece abierto. Aunque el intendente Juan Pablo Poletti conserva niveles de aceptación que dificultan cualquier análisis apresurado, dentro del pullarismo existen cuestionamientos a su gestión y el vínculo político con el gobernador nunca terminó de consolidarse plenamente. "La relación no es buena", dice un conocedor de los pasillos santafesinos.

Poletti Coudannes Poletti El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, junto a Sergio Basile, Virginia Coudannes y Paco Garibaldi.

En paralelo, tampoco aparecen demasiados candidatos capaces de ordenar rápidamente el oficialismo. En el socialismo siguen gravitando nombres como Paco Garibaldi, mientras que el radicalismo también observa a Sergio Basile, presidente del Concejo municipal e integrante de NEO, como una alternativa posible, mientras que siempre se observa al exintendente Emilio Jatón.

En ese contexto comenzó a emerger el nombre de Coudannes, sobre todo después de que Adriana "Chuchi" Molina dejara de aparecer como una opción electoral tras su desembarco en el Tribunal de Cuentas. De todos modos, las fuentes consultadas coinciden en un punto: hoy no existe ninguna definición. La dirigente todavía tiene bajo nivel de conocimiento entre los santafesinos y cualquier decisión dependerá de cómo evolucione su instalación durante los próximos meses.

Indicios antes que definiciones en Unidos

En la Casa Gris insisten en bajar las expectativas. Nadie habla de candidaturas cerradas ni de decisiones irrevocables. Lo que sí reconocen es que Coudannes integra el grupo de dirigentes a los que vale la pena observar con atención de cara al armado electoral de 2027.

La lógica no difiere demasiado de la que comenzó a aplicarse en Rosario con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, otro funcionario cuyo crecimiento en exposición pública terminó alimentando versiones sobre una eventual candidatura a intendente. La estrategia parece repetirse: aumentar presencia, sumar volumen político y medir la respuesta. Después llegará el momento de resolver las candidaturas.