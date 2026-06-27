Morón: Lucas Ghi, entre la postulación de su hermano y el acuerdo con Massa por la candidatura de Martín Marinucci.

La interna sin fin del peronismo en Morón , tendrá uno de sus capítulos más álgidos el año que viene cuando el intendente, Lucas Ghi , no pueda renovar el cargo y se desate la pelea por la sucesión. El jefe comunal pone sobre la mesa el nombre de su hermano, José María Ghi , pero el Frente Renovador de Sergio Massa habla de un acuerdo para que la candidatura sea del ministro de Transporte, Martín Marinucci .

Mientras tanto, el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella , ya está en carrera, enfrentado fuertemente a su exsocio político. Quiere volver a ocupar el sillón de la intendencia que sostuvo durante diez años, entre 1999 y diciembre de 2009 cuando pidió licencia para ocupar una banca de diputado.

Cuando en una entrevista reciente , Letra P le preguntó al intendente si su hermano -quien encabezó la lista de concejales en la elección legislativa de 2025- será el candidato a intendente en 2027, no lo descartó. “Está dentro de los nombres que podrían asumir ese desafío, como otros compañeros y compañeras”, dijo aunque luego aclaró que eso hoy “no es objeto de deliberación”. “La cabeza está puesta en mejorar la gestión. El año que viene, con el calendario en marcha, veremos”, cerró.

Ante una nueva consulta de este medio, desde su entorno insistieron en que no es momento aún de candidaturas o nombres. “Falta una eternidad, los que tenemos que gobernar no podemos distraernos con ese tipo de especulaciones”, dijo un funcionario del gobierno local. No es la postura de todo el peronismo, ya que tanto Marinucci como Sabbatella ya manifestaron públicamente sus intenciones de competir.

El ministro de Transporte ya está lanzado y decidido. Competirá, con el aval de Massa, por la intendencia de Morón. Según explican cerca del funcionario bonaerense hay un acuerdo con el intendente en ese sentido. “El acuerdo con Lucas está hace tiempo, ya está hablado que si él no juega porque no puede por la ley de reelecciones, Marinucci va a ser el candidato”, afirma una fuente del Frente Renovador.

Como en muchos otros ámbitos, en la interna bonaerense la tropa de Massa juega de mediadora. El espacio tiene una alianza con Ghi, pero también mantiene diálogo con Sabbatella. Dirigentes massistas ocupan la presidencia del Concejo Deliberante local y dos secretarías municipales.

Marinucci ya le dijo a la dirigencia del municipio, a sus posibles contrincantes internos y a la militancia que va a ser candidato y espera tener el apoyo del intendente. Caso contrario, asegura alguien de su entorno, irán a una PASO.

La fuente se encarga de marcar a su vez la situación de debilidad política que enfrenta Ghi en guerra total con la tropa de Sabbatella. “Hoy entiendo que no se animaría a poner a alguien propio de candidato porque se rompería todo lo que tiene construido”, dice para cerrar con una afirmación contundente: “Martín es candidato sí o sí”.

Martín Sabbatella, candidato y en pie de guerra

El titular de Nuevo Encuentro, fuertemente alineado con Cristina Fernández de Kirchner, también va a jugar pero en medio de una guerra total con el intendente. Ya se enfrentaron en marzo por la presidencia del PJ bonaerense, pese a no ser afiliados ninguno de los dos. La interna se la quedó el intendente, pero el sabbatellsimo logró aumentar sus representantes en el partido.

Mientras tanto la guerra sigue abierta. El último capitulo llegó al punto de que Nuevo Encuentro impulsara junto a La Libertad Avanza un pedido de interpelación a Ghi a través del Concejo Deliberante por la situación de una funcionaria denunciada en una causa de narcotráfico.