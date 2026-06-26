Empleo informal récord y reforma laboral: ¿blanqueo masivo o modelo a la peruana?

Crece el empleo informal y Toto Caputo apuesta a la reforma laboral para revertir la tendencia

Crece el empleo informal y Toto Caputo apuesta a la reforma laboral para revertir la tendencia

El avance del empleo informal y la caída de los puestos registrados reavivaron el debate sobre el mercado laboral. Mientras Toto Caputo sostiene que la reforma laboral impulsará un proceso de blanqueo masivo, especialistas advierten que la desregulación podría consolidar un esquema más cercano al de Perú , con menor protección y elevados niveles de precarización.

"Cayó un poco el empleo formal, se crearon 130.000 puestos de trabajo en el neto. Pero sí subió más el empleo informal. Tenemos la expectativa de que con la Ley de Modernización Laboral esto se revierta, porque ha bajado fuertemente el costo para las empresas" para contratar, afirmó el ministro de Economía el último miércoles ante inversores inmobiliarios.

Las declaraciones llegaron luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) informara una serie de datos que muestran una situación inédita en los últimos años: la actividad económica vuelve a crecer, pero el empleo registrado continúa deteriorándose .

La discusión se produce además en un contexto en el que el Gobierno busca avanzar con la implementación plena de la reforma laboral aprobada el año pasado, cuyos objetivos, entre otros, es reducir costos de contratación y disminuir la litigiosidad laboral.

Los últimos informes oficiales sobre el mercado laboral muestran que la mejora de la actividad económica todavía no se traduce en una recuperación del empleo registrado.

La consultora Analytica destacó que durante el primer trimestre de 2026 la economía creció 2,3% interanual, mientras la informalidad laboral alcanzó al 44,2% de las personas ocupadas, el nivel más elevado de la serie reciente para un primer trimestre y dos puntos porcentuales por encima de un año atrás .

"El empleo formal cayó en 166.800 puestos y el informal creció en 379.600, consumando una suba neta del empleo de baja calidad", señaló la consultora.

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Lo que más inquieta a los analistas no es la informalidad sino su propagación al empleo en relación de dependencia. La informalidad asalariada llegó al 37,9%, el nivel más alto desde fines de 2007, comparable solo a los registros del cuarto trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2022, según Analytica.

El informe agregó que la informalidad actuó como el principal mecanismo de absorción de nuevos trabajadores en un contexto en el que la demanda de empleo formal continuó retrocediendo.

En la misma línea, Equilibra sostuvo que el empleo creció 1,6% interanual, pero explicó que el aumento provino exclusivamente de trabajadores no registrados. "El empleo asalariado formal cayó 2,4% interanual mientras el no registrado trepó 4,5% interanual", indicó la consultora.

C-P Consultores también remarcó que la estabilidad del desempleo esconde un deterioro en la calidad del empleo. "La suba se explica íntegramente por los asalariados no registrados y los cuentapropistas, ya que los asalariados registrados cayeron con fuerza", señaló.

La apuesta oficial a la reforma laboral

La estrategia del Gobierno para revertir esta dinámica descansa sobre los cambios incorporados en la reforma laboral. El esquema incluye una reducción de hasta el 85% de las cargas patronales para nuevos empleos, un régimen de regularización para trabajadores informales con condonación de multas y deudas, la simplificación digital de los procesos de registración laboral y la posibilidad de implementar fondos de cese laboral mediante convenios colectivos.

Desde la visión oficial, estos cambios permitirían reducir significativamente el costo de contratación y generar incentivos para que las empresas incorporen trabajadores al sistema formal.

Desde la óptica del Palacio de Hacienda, el objetivo final es ampliar la base de aportantes. El argumento de Caputo es que, al formalizar la economía y aumentar la masa de trabajadores que aportan al sistema, se genera un círculo virtuoso que permitirá, a mediano plazo, continuar con la baja generalizada de impuestos sin resentir las cuentas públicas.

Respaldo a la nueva ley

Consultado por Letra P, el analista de políticas públicas de la Fundación Libertad y Progreso, Franco Marconi, consideró que las modificaciones pueden contribuir a reducir la informalidad. "Esperaría que el régimen que crearon para formalizar los empleos ayude a esto", afirmó.

Según explicó, el resultado dependerá "de la coyuntura económica: cuanto más movimiento haya, más incentivos tendrán las empresas para contratar y más podrán formalizarse quienes actualmente son informales", señaló. Y añadió que importará la respuesta de la Justicia laboral ante las nuevas reglas.

"Varias de las empresas están esperando a ver si los jueces laborales aplican las nuevas leyes o si buscan vericuetos para darle otra interpretación y perjudicarlas", sostuvo y añadió: "A mediano plazo estimo que la formalización será clave y la implementación del FAL hacia noviembre ayudará mucho".

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Por su parte, el economista Aldo Abram sostuvo que "la legislación laboral anterior estaba creada para destruir empleo privado. Ante la incertidumbre, el aparato productivo debió adaptarse para sobrevivir. A nivel global la gente migra hacia modalidades independientes, pero en el plano local muchos van a la informalidad porque el costo de estar en blanco era prohibido. Por eso hacía falta una reforma incluso más profunda que la que se implementó", afirmó durante una entrevista radial.

Abram también señaló que para generar empleo formal se requieren reglas de juego estables.

El debate sobre el modelo peruano

La discusión sobre la efectividad de las reformas laborales reabrió una comparación frecuente entre economistas: el caso de Perú. Durante décadas, la economía peruana logró exhibir estabilidad macroeconómica y crecimiento, pero convivió con niveles de informalidad laboral cercanos al 70%.

Quienes advierten sobre ese riesgo observan que en Argentina aparecen algunas señales similares: crecimiento económico acompañado por caída del empleo registrado, expansión del cuentapropismo y aumento sostenido de la informalidad.

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El economista Santiago Battista viene alertando sobre esta dinámica. Según destacó, desde noviembre de 2023 se perdieron más de 314.000 puestos asalariados —216.643 en el sector privado—, en dos años cerraron 27.309 empresas y la masa de ingresos formales acumula una caída del 9,9%. "La pregunta de fondo es si estamos frente a un modelo que genera crecimiento sin empleo y con mayor concentración de la riqueza", planteó.

La incógnita que divide actualmente a especialistas es si la reforma laboral impulsada por la administración libertaria logrará transformar parte de ese empleo informal en trabajo registrado o si la economía argentina terminará consolidando un modelo de crecimiento con una informalidad estructuralmente más elevada.