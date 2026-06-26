A punto de quedarse con el Canal de la Ciudad de Buenos Aires, Marini provoca un terremoto en Blender

Augusto Marini, dueño de Blender y Carajo y, ahora, concesionario del Canal de la Ciudad de Buenos Aires

La decisión del ceo de Cale Group Media S.A. , Augusto Marini , de tomar el control del Canal de la Ciudad de Buenos Aires , cuya concesión le fue preadjudicada esta semana, puso a Blender, una de sus dos señales de streaming, en un clima de convulsión e incertidumbre sobre el futuro del canal, con denuncias de despidos y sospecha de vaciamiento.

El Gobierno porteño "había lanzado la licitación para concesionar los medios públicos el pasado 12 de marzo. Ahora, se encamina a ceder (a Marini) la gestión técnica, operativa y comercial de su televisión pública por cinco años", informó el diario La Nación .

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) advirtió a la Ciudad que "el gerenciamiento privado podría violar el principio de 'indelegabilidad' de las licencias audiovisuales públicas establecido por ley", pero la administración que encabeza Jorge Macri "rechazó la queja, argumentando que busca bajar costos impositivos manteniendo la titularidad estatal", señaló Perfil .

A través de Cale Group Media , Marini juega de los dos lados de la greta : Blender cultiva un perfil opositor al gobierno de Javier Milei , mientras que en Carajo es socio de Gordo Dan , alias "Danie Parisini", el comandante de Las Fuerzas del Cielo , autoproclamadas el brazo armado -con celulares- de La Liberad Avanza .

Por la gestión del Canal de la Ciudad, Marini pagará 3.000 millones de pesos, lo que equivale a un canon mensual de 50 millones.

Despidos y convulsión en Blender

La preadjudicación del Canal de la Ciudad en favor de Marini llegó a Blender con despidos y escándalo bajo el brazo. El conductor Tomás Rebord, una de las figuras princpales de la señal, lo denunció en un video explosivo que publicó en las redes.

"Ayer, Blender decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, en un contexto en el que yo estoy lejos. (...) Durante todo el día de intenté comunicarme con las autoridades tratando de obtener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron", señaló.

Marini completó el guadañazo, que alcanzó a una veintena de personas, con el levantamiento del programa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tomas Rebord (@tomasrebord)

"No me queda otra que interpretar esto como un superataque a mi persona, al programa, a los compañeros con los que hacemos el programa, (...)", agregó y acusó a las autoridades del canal de "negociar sobre la dignidad de las personas", al tiempo que anunció que volverá a lanzar un sistema de financiamiento propio que había dejado de utilizar.

En el cierre del video, Rebord fue más allá: aseguró no saber si "la decisión (de Marini) es levantar todo el programa" o, incuso, "levantar el medio y hacer otra cosa".

Rebord habla por él y por su programa, pero, a estas horas, funciona como una suerte de vocero informal del resto del staff de la señal, tomado por la sospecha de un inminente vaciamiento del medio.