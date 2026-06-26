Manuel Adorni se fue a la casa: frenéticas reuniones en la Casa Rosada para buscarle reemplazante

Cerca de las 18, después de un extenso día de múltiples versiones, Manuel Adorni se fue a su casa , sabiendo que todo el resto del gabinete está de acuerdo en que debe renunciar. Dentro de la Casa Rosada se quedaron Karina Milei , los Menem (Martín y Lule) y Santiago Caputo para definir quién será el reemplazante del Jefe de Gabinete, un nombre que requerirá la validación de Javier Milei , que regresa de España este sábado.

El despacho con más actividad de todos es el de la secretaria general de la Presidencia, quien recibe de a tandas a los demás integrantes de la mesa política para conocer el perfil de los potenciales candidatos y analizar los pro y los contras de reemplazar a quien fue su mano derecha durante los primeros dos años de mandato.

La funcionaria no quiere cometer errores a la hora de entronar al nuevo ministro coordinador, por eso espera tener todo resuelto para proponérselo a su hermano apenas regrese de su viaje exprés a Madrid. Se prevé que jefe de Estado arribe a Buenos Aires este sábado por la mañana; sin embargo, la idea sería que se anuncien los cambios de gabinete antes del partido de la selección argentina en el Mundial.

Todas las fuentes consultadas por este medio coinciden en que Diego Santilli será ascendido del Ministerio de Interior a la Jefatura de Gabinete, algo que reconocen en el propio circulo de confianza del exdiputado nacional del PRO. El ministro, incluso, mantiene por estos minutos un diálogo fluido con su principal aliado, el presidente del bloque amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo , quien está alineado con el Gobierno en que Adorni debe renunciar.

Hasta unos minutos antes de que se retirara por la explanada que da a la Avenida Rivadavia, el todavía jefe de los ministros no estaba al tanto de las conversaciones de su jefa directa con el resto del Gabinete. De hecho, Adorni se mantuvo al margen de las principales reuniones que hubo durante toda la jornada dentro de Balcarce 50, con excepción a un encuentro con los nuevos encargados de la comunicación oficial , el vocero Adrián Ravier y el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández .

Diego Santilli, el nombre que toma fuerza

Según pudo saber Letra P, el nombre de Santilli para reemplazar a Adorni surgió de manera natural por el rol que ocupa dentro del ecosistema libertario desde que estalló el escándalo judicial por el patrimonio del exvocero, sumado a que es el único nombre que salta la grieta entre Karina y Caputo. Aún así, el Colorado se siente parte de la mesa de conducción política más chica que integran los primos Menem.

circulo rojo invesiones quirno El Círculo Rojo se tapa los oídos y se entusiasma con las inversiones en minería y energía en Argentina.

Por esta razón es que bajan las acciones de otro anotado en la danza de nombres para quedarse con el cargo, el canciller Pablo Quirno, sobre todo porque su nombre y sus movimientos están muy asociados al estratega presidencial. Más allá de eso, desde el principio de la semana se levantaron los teléfonos de la sede de Gobierno para consultar a pesos pesado de la política qué opinaban del caso Adorni, incluidas algunas figuras del karinismo en ascenso como Sebastián Pareja.

"Todo el mundo sigue hablando del tema, ya es insostenible", remarcó El Jefe en uno de sus diálogos con los demás integrantes del oficialismo, según pudo reconstruir este medio. Esa mención fue la que este viernes por la tarde activó no sólo el reunionismo permanente en la Casa Rosada sino, también, los llamados para buscar un reemplazo urgente.

Hay quienes mencionan incluso que se tanteó para ese cargo a Ritondo, quien respondió que sería un honor para él asumir esa responsabilidad. Pese al buen vínculo del primer mandatario con el diputado amarillo, parece improbable que llegue ese desenlace, sobre todo porque su amigo, Santilli, es el número puesto para ocupar la Jefatura de Gabinete.