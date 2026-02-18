Santa Fe: una concejal de Rosario y un exdiputado que abandonaron a Rossi se arriman a Kicillof

En el reacomodamiento del peronismo de Santa Fe rumbo a 2027, dos dirigentes que supieron reportar a Agustín Rossi afinan su sintonía con Axel Kicillof . Norma López y Leandro Busatto construyen vínculos con el círculo íntimo del gobernador bonaerense, sin romper puentes internos y con la mira puesta en la disputa por la Casa Gris .

Ambas referencias santafesinas , pertenecientes al espacio peronista Comunidad, mantienen diálogo fluido con armadores del gobernador como Gabriel Katopodis , Carlos Bianco o Andrés “Cuervo” Larroque .

El tándem López-Busatto viene trabajando con el universo kicillofista desde hace casi dos años. El acercamiento se inscribe en la estrategia de renovación que impulsa Comunidad, el espacio que ambos fundaron tras romper con el rossismo. En ese esquema, Kicillof aparece como la figura que más expectativas genera dentro del peronismo —y también hacia afuera— para enfrentar a Javier Milei en 2027.

“No estamos haciendo kicillofismo explícito”, se atajan en Comunidad. “Buscamos convocar a otros sectores de la ciudadanía. Estamos tratando de tener una relación diferente a la que la política ha tenido en los últimos años a la hora de pensar la construcción y en eso vemos que la figura de Axel tiene una enorme potencialidad”, explican.

Aclaran, además, que el vínculo con el economista no implica tomar partido en la interna bonaerense . “No tenemos contradicciones ni con Cristina (Fernández) , ni con La Cámpora , ni con ningún sector del peronismo”, sostienen ante Letra P . Desde Santa Fe miran el proceso de recambio partidario en la provincia más grande del país como una etapa ya saldada y creen que ahora comienza el tiempo de un armado federal con horizonte 2027.

Quiénes están cerca de Axel Kicillof en Santa Fe

Los contactos de Kicillof con el peronismo santafesino se activaron a comienzos de 2024, cuando el gobernador visitó la provincia para rubricar asistencia en materia de seguridad en plena crisis de violencia. Aprovechó ese viaje para compartir un encuentro con referentes locales.

Gran encuentro en Rosario con referentes del espacio político local para seguir construir una alternativa a este modelo de ajuste que propone el Gobierno nacional.



Nuestra obligación es organizarnos para acompañar a nuestro pueblo y defender sus derechos y su futuro. pic.twitter.com/lXkzLpp7RF — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 17, 2024

Desde entonces, el vínculo se mantuvo especialmente con Juan Monteverde (Ciudad Futura), Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y el binomio López-Busatto. Esas tribus confluyeron entre 2023 y 2025 en el frente Rosario Sin Miedo, que terminó resquebrajado tras el traumático cierre de listas para diputados nacionales.

En ese tablero, Comunidad juega su propia partida. López y Busatto lideraron la salida del espacio de Rossi a principios de 2024 y lanzaron su sello propio. La concejala renovó su banca en Rosario en 2025 y transita su cuarto mandato. En paralelo, consolidó actividades conjuntas con el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Dirigentes de San Martín —distrito donde el ministro tiene base— visitaron Rosario en más de una ocasión y el intercambio político es frecuente.

Hace más de 40 años SACRA trabaja incansablemente para representar los derechos de las amas de casa.



Vine a su sede en Rosario y tuve una muy buena charla con @RitaColli2 y @NormaLopezSF. Es fundamental, en este momento de la Argentina, acompañar a estas mujeres que hacen un… pic.twitter.com/hDFLF2x1bS — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) June 6, 2025

Busatto, sin cargo público desde 2023, tiene más margen para la rosca. Tras doce años en la Cámara de Diputados provincial y una candidatura en la última interna por la gobernación, hoy dedica tiempo a aceitar vínculos con armadores de Kicillof como Carlos Bianco, Andrés “Cuervo” Larroque y el propio Katopodis.

La interna del peronismo de Santa Fe

En Comunidad repiten que hacia 2027 “no sobra nadie” en el peronismo santafesino. Creen que el PJ puede llegar competitivo a la pelea por la Casa Gris, sobre todo si La Libertad Avanza decide jugar fuerte en la provincia y fragmenta el voto no peronista.

Al mismo tiempo, se suman a los cuestionamientos contra la conducción partidaria local, hoy en manos del rossismo y el grupo de senadores alineados con Armando Traferri. Acusan a esa mesa chica de “cerrar” el partido.

“No se puede estar creyendo que porque te toca conducir formalmente el partido, te corresponde a vos dirimir absolutamente todo lo que ocurre puertas afuera”, sueltan desde Comunidad.