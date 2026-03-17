Santa Fe: un diputado evangélico aliado a Maximiliano Pullaro se arrima al fogón de Dante Gebel

Consolidación Argentina , el incipiente espacio que busca proponer a Dante Gebel como presidente en 2027, realizará este miércoles su primer Encuentro Federal. Como parte de ese armado, en el caso de Santa Fe lleva adelante charlas con un amplio espectro de dirigentes, algunos pertenecientes al partido UNO , que lidera Walter Ghione , aliado del gobernador Maximiliano Pullaro .

No son pocas las reuniones que va desarrollando el grupo que propone, casi como por aclamación, el desembarco a la política de Gebel. Ya en los últimos meses del año pasado comenzó a gestarse la iniciativa , gira mediante de "Presidente", el espectáculo que el propio pastor, conductor y conferencista que reside en los Estados Unidos llevó adelante por todo el país con un variopinto esquema de personalidades públicas asistiendo.

Con un proceso que va de a poco, Letra P pudo confirmar en las últimas horas que el equipo que lleva adelante las charlas con dirigentes, empresarios y sindicatos en todo el país recaló en Santa Fe y va sumando interesados ante un potencial proyecto nacional.

El principal es el partido UNO (Una Nueva Oportunidad) , que tiene como máximo referente al diputado provincial Ghione , uno de los aliados en la coaliación oficialista Unidos . Gente del espacio confió a este medio que las charlas existieron y no sólo eso: ven con entusiasmo un posible apoyo en 2027. UNO tuvo hace pocos días su Mesa Nacional y eligió a Leandro Jacobi como presidente.

"Es una oportunidad histórica que quiera participar alguien que represente a los pastores. Una bocanada de aire fresco que nos ilusiona", resumen en el espacio. Ghione conoció a Gebel cuando era muy joven. "Walter admiraba a quien en ese momento llamaban "el Pastor de los jóvenes", comentan cerca del dirigente. "Es quizás la oportunidad para salir de esta lógica de odio, de elegir lo menos malo", se entusiasman.

Tal es así que en UNO confirmaron que habrá enviados del partido al acto que se realizará este miércoles, a las 19, en el Microestadio de Lanús. La intención en Consolidación Argentina es mostrar músculo con dirigentes de distintos puntos de Argentina. El potencial candidato, aclaran, no estará en el acto.

Además, cuentan que Ghione llegó a tener alguna charla informal con el propio Pullaro contándole detalles sobre la personalidad de Gebel. Según trascendió, el gobernador escuchó sin ofrecer por ahora ninguna definición. "Sabemos que su espacio -por la UCR- tendrá su propuesta en 2027", dijeron en UNO. ¿Puede colisionar una alianza del espacio que tiene un gran anclaje en el evangelismo provincial con un proyecto nacional distinto? "Para nada. Va por carriles separados", resaltan.

No es el único espacio que tuvo reuniones con Consolidación Argentina. En Inspirar, el partido que tiene como referencia al diputado diputado santafesino Juan Domingo Argañaraz, también reconocen contactos. "Tuvimos tres reuniones presenciales. Es un lindo armado", admitieron. También confirmaron que habrá enviados propios a Lanús.

El factor Amalia Granata

Otra de las personas que eventualmente ven como posible interesada a arrimarse a la propuesta es Amalia Granata. Con un armado que sufrió fricciones durante y post la Convención Constituyente en Santa Fe, que la tuvo como protagonista de algunos de los choques más duros con Unidos, su futuro tiene interrogantes hacia afuera.

"Ella tiene una relación de años con Eugenio Casielles (Ndr: un ex aliado de Javier Milei que ahora arma para Gebel). Eso hace que quizás pueda estar", desliza un conocedor que no descarta potenciales contactos. Sin cruces por el momento, habrá que esperar primero al miércoles y luego lo que sigue para conocer si hay otros interesados. "Hay actores del peronismo y algunos gremios que especulan", resumen sin dar más nombres.

Qué se espera en el lanzamiento

Según trascendió, la intención de Consolidación Argentina está puesta en poder dar cuenta del desarrollo territorial que el espacio fue tejiendo en siete regiones: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Consolidación Argentina Oficial (@consolidacionargentinaoficial)

Los encargados de llevar adelante la organización del lanzamiento vienen siendo Casielles y el sindicalista aeronáutico Juan Pablo Brey. Ambos mantienen contactos con un amplio espectro de interlocutores para hacer crecer el proyecto de Gebel. "Queremos que todo el país tenga gente caminando por Dante", resumen en la estructura.