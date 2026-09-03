Armando Traferri ya está en 2027 y anticipó "en un 90%" su candidatura a senador provincial por San Lorenzo

Actor clave del peronismo de Santa Fe , intendente de San Lorenzo durante tres períodos y electo cinco veces senador departamental, Armando Traferri anticipó que “en un 90 por ciento” tiene decidido competir en 2027 para conservar su lugar en la cámara alta de la provincia.

“Hoy no lo tengo definido, pero 90 por ciento que sí, que vamos a ser candidato de nuevo a senador por el departamento”, aseguró el legislador provincial en una entrevista con el portal El Roldanense. “Es lo que nos han pedido los distintos referentes del departamento del Partido Justicialista , los cuatro intendentes que tiene el departamento, los presidentes comunales, y los dirigentes y concejales para que vaya por otro período más”, adelantó.

Traferri llegó al Senado provincial en 2003. Dejó su banca en 2007, tras perder con Eduardo Galaretto , y la recuperó en 2011. Desde ese momento no se fue más. Fue reelecto tres veces. Ahora busca la cuarta.

“Tengo que consultarlo con mi familia porque son muchos años, pero a mí me gusta lo que hago y me siento cómodo, así que es muy posible que vuelva a ser candidato a senador por el departamento”, insistió para dejar claro que será un actor clave en la elección del año próximo.

Investigado por la justicia en una causa por juego clandestino por la que cayeron dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Rosario , Traferri renació dentro del universo peronista santafesino al imponer en 2024 a Guillermo Cornaglia como presidente del partido.

Con el exsenador por el departamento Belgrano al frente, el sector de Traferri logró concentrar poder y el control de las decisiones en el PJ junto al espacio que conduce Agustín Rossi. Desde allí, maneja las disputas con los otros sectores del partido, en una interna que por el momento asoma compleja.

En tándem con Rossi, avanzó para tejer acuerdos con Ciudad Futura que permitieron cerrar las listas para convencionales constituyentes y diputados, encabezadas por Juan Monteverde y Caren Tepp.

“Tenemos muy buena sintonía con Ciudad Futura ”, aseguró pocos días atrás. Incluso, se entusiasmó con la posibilidad de que “Juan Monteverde, con Ciudad Futura y el peronismo en alianza”, puedan imponerse en la elección por la intendencia de Rosario en 2027.

Su peso dentro del justicialismo se ratificó el año pasado, cuando en la elección de constituyentes se impuso en una de las elecciones que mayores expectativas generaba. En el departamento San Lorenzo le ganó al intendente local y candidato a convencional de Unidos, Leonardo Raimundo.

El plan Pucciarello

Traferri no parece dispuesto a limitar su estrategia a la pelea por la banca departamental. En paralelo, mueve otra ficha de mayor alcance: la posibilidad de que el empresario Federico Pucciarello salte desde el mundo de los biocombustibles a la política y se convierta en una alternativa del peronismo para la gobernación en 2027. Tal como publicó Letra P, el senador ya hizo saber que juega “un pleno” para convencer al empresario.

Pucciarello, fundador de Rosario Bio Energy y referente del negocio de los biocombustibles y las energías limpias, encaja en un perfil que empieza a ganar espacio en las conversaciones del peronismo: el de un candidato sin trayectoria partidaria, con recorrido empresario y capacidad para construir un discurso asociado a la producción.

Federico Pucciariello. El empresario de Santa Fe, referente del biocombustible.

La apuesta tiene una condición central: Pucciarello no estaría dispuesto a ingresar a una interna tradicional. La idea que circula es que pueda convertirse en una suerte de candidato de síntesis, capaz de reunir detrás suyo a distintos sectores del peronismo y evitar una disputa que vuelva a fragmentar al espacio. Pero ese consenso todavía está lejos de estar garantizado.

Definir quién enfrenta a Maximiliano Pullaro

Para Traferri, la jugada tiene además una lógica propia. El senador necesita conservar su anclaje territorial en San Lorenzo, pero al mismo tiempo busca incidir en el armado provincial. Una candidatura de Pucciarello le permitiría jugar en los dos tableros: sostener el poder que construyó durante años en el departamento y, a la vez, participar de la discusión por quién puede encabezar la oferta peronista para enfrentar a Maximiliano Pullaro en 2027.

El movimiento también explica por qué Traferri evita cerrar demasiado pronto el tablero de candidaturas. Mientras se prepara para volver a competir por el Senado, mantiene abiertas conversaciones y alternativas para una elección que, en su lectura, no se resolverá solamente entre los dirigentes peronistas que hoy aparecen públicamente anotados. Pucciarello es, en ese esquema, una apuesta de riesgo: un outsider con perfil productivo que todavía debe decidir si abandona la comodidad del mundo empresario para meterse de lleno en la pelea política.