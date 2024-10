Santa Fe: seis intendentes del PJ se cortan solos y se acercan al refugio de Javier Milei

Embed Mantuve una reunión de trabajo con intendentes de la provincia de Santa Fe: @SantacroceRoly, de la Ciudad de Funes; @VallejosEnri, de Reconquista; Daniel Cinalli, de Capitán Bermúdez; Horacio Compagnucci, de ciudad de Las Parejas; Migliozzi Edgardo, Sec. De Gob de Capitán… pic.twitter.com/6JIMVyszpG — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) October 3, 2024

La otra arista ineludible es la relación de este grupo de intendentes con el gobierno de Maximiliano Pullaro. El reproche recurrente ahí es la falta de inversión y el trato dispar con vecinos de otros signos políticos. “No estamos en el radar de la gestión provincial, me siento no tenido en cuenta -se sincera uno de los intendentes-. Anunciaron 87 mil millones en inversiones de Aguas Santafesinas y nada es para un municipio del justicialismo”.

Abona a ello Santacroce, quien luego del encuentro se quedó en otras reuniones con miembros de otros Ministerios nacionales. “Vinimos a buscar si tenemos la posibilidad de terminar muchas obras paralizadas que son del gobierno nacional. Y también porque estamos totalmente discriminados por Pullaro”, dice tras el acercamiento.

Los pedidos con Guillermo Francos como garante y la reunión por venir

El listado que acercaron al jefe de Gabinete, insisten, es de posible resolución. “Conseguir maquinaria vial, la situación de banquinas como en las rutas 9 y 11 u obras de cloacas que hay que terminar o finiquitar los convenios”, son algunos de los ejemplos que resaltan sobre una reunión que, insisten, tuvo a la gestión como hilo conductor y no a la política.

“No vinimos a hacer un acuerdo político con La Libertad Avanza, vinimos a hacer gestiones”, sostuvo uno de ellos tras el encuentro. “No hubo ningún tipo de charla de materia política, aunque no quiere decir que no la haya en el futuro”, entreabre una puerta otro. “Yo me junto con el diablo para solucionarle los problemas a la gente. Lo otro es política barata”, dice sin pelos en la lengua Santacroce.

La intención es poder generar un nuevo encuentro la semana próxima con equipos técnicos que viabilicen los pedidos hechos, separados en Ministerios y Secretarías. “Lo peor que nos puede pasar es no hacer el intento”, reflexiona uno de los presentes. “Espero que la semana que viene tengamos alguna respuesta favorable y empezar a ver ahí si ahí cambia el criterio de inversión en cuestiones como obra pública”, se entusiasma.

Pertenencia partidaria contra la “confusión ideológica momentánea”

Rechazando un acercamiento del tipo político con la gestión Milei y sin sintonía ante el gobierno de Pullaro, la incógnita es por qué este grupo de alcaldes no hacen causa común con algunos otros del mismo signo político en Santa Fe. “Nosotros estamos todos en la misma sintonía. Algunos pueden tener más predisposición a un acuerdo político con el gobierno provincial”, dicen cerca de los reunidos.

“Confusión ideológica momentánea puede tener cualquiera”, agrega entre risas. Los chispazos con la gestión Pullaro ahí son notorios. “Ninguno pretende estar lejos del gobierno provincial. A lo mejor es una maduración de la relación. Una cosa es lo político y otra es la gestión”, suma. “Me parece un buen gobierno pero no estoy en las prioridades”, zapatea otro.

“Los intendentes ponemos la cara todos los días y somos discriminados por el gobernador que se olvidó que somos ciudades santafesinas -mete pólvora el intendente de Funes-. Lo de ayer (NdR: por el anuncio de inversiones de Aguas Santafesinas) fue un espanto. Repartió a Rosario y toda la zona, dejó afuera a Baigorria, a Bermúdez, a Beltrán y le dio 2 mil millones a San Lorenzo. A Funes no le dio ni una canilla, ¿qué tenemos que esperar? Algún día deberá dar explicaciones”.

Ahí, aprovecha y fustiga a la actual conducción provincial del justicialismo. “A mi no me representa ninguna de las autoridades que hoy representan al peronismo. No representan a nadie -se despacha-. Nosotros vinimos en representación de muchos como nosotros”.

Mirar hacia adelante a la espera de resoluciones

“Yo me conformo con aceitar un poco mejor la relación, que podamos tener abiertos los canales de diálogo en todos los sectores del gobierno nacional”, analiza uno del grupo de intendentes. En eso, los consultados por Letra P resaltan “la franqueza absoluta” de Francos y su equipo. “Nos dijeron que no hay recursos pero sí gestiones”, añaden.

Además, ven con buenos ojos la recepción aunque remarcan que, tal como acostumbra el gobierno de Milei, no hay promesas. A su vez sostienen que no hubo pedidos en contrapartida. “Bajamos el gasto y la mayoría de los municipios ya venimos viendo cómo reducir cosas superfluas”, responden atajándose ante aquellos señalamientos del propio Presidente por tasas u otras situaciones similares.

“Comprendemos el marco económico y no tenemos grandes pretensiones, pero sí se podría ir avanzando en gestiones que no requieren inversiones y en las que sí lo requieren buscarle la vuelta”, cierra otro. En eso, el nuevo encuentro previsto para los próximos días parece ser el canal que pretenden.