Santa Fe: la Fiscalía acusa a Granata de querer ganar en tribunales la pelea que perdió en la Legislatura

Para intentar suspender los efectos de la ley ya vigente, proyecto medular de la gestión de Maximiliano Pullaro, el bloque Somos Vida presentó una declaración de inconstitucionalidad. En los argumentos, la bancada de Granata no apuntó al fondo de la reforma, sino al proceso interno legislativo y a cómo fue la votación, que se apuró cuando los incidentes en la puerta del parlamento local se recrudecían. Ese es uno de los puntos principales de la respuesta de la Fiscalía de Estado. “Un posible mal uso del Reglamento interno, circunstancia alegada por los actores, no habilita a obtener judicialmente resultados de raigambre político que no pudieron lograr”, advierten.