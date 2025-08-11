Santa Fe: La Libertad Avanza define su lista y el bullrichismo espera para ganarse un lugar

Pese al desánimo mostrado días atrás por el espacio que lidera Patricia Bullrich dentro del partido amarillo en la provincia, algo parece haber cambiado en las últimas horas. Fuentes libertarias confiaron a Letra P que, si bien aún no hay definiciones, hay posibilidades de que alguien del espacio aliado pueda ubicarse en la nómina y en un lugar expectante. “Es muy posible”, se animaron. En la otra vereda se manejan con pies de plomo. “El rumor está. Quieren abrir, pero con una posición muy dominante de ellos”, dice un dirigente.

Aunque aún no hay encuentros confirmados, se sabe que el martillo lo bajará la propia Diez junto a Karina. Si no hay sorpresas y la actual diputada encabeza -el apartado outsider siempre sobrevuela-, todavía está el segundo lugar a resolver. En esa posición hay posibilidades concretas para el convencional constituyente Marcos Peyrano o el vicepresidente del partido provincial Agustín Pellegrini .

La duda es cómo continuará la nómina. En caso de abrirse el juego, ¿será el tercer lugar para el PRO? “Sería para una mujer”, remarcan en potencial en LLA sobre el espacio cedido. Si bien el objetivo libertario es llegar a conseguir cinco bancas , llevar a ese quinto lugar a sus socios los dejaría al límite de quedarse afuera. Si ceden el cuarto puesto, y siempre con la teoría de Diez en el primer lugar, el abanico se abre ante los potenciales candidatos varones.

“Sería un gesto de generosidad de ellos”, dice un referente PRO sobre el posible ofrecimiento, que en un tercer o cuarto lugar puede asegurar retener una de las tres bancas amarillas en juego. ¿Y Bullrich? “Defiende todo lo que puede”, asegura un hombre de peso. “Está muy bien en Santa Fe y muy bien considerada en LLA”, agrega otra fuente. La ministra impulsó en las últimas elecciones provinciales a Juan Pedro Aleart , que se impuso como convencional y terminó segundo en los comicios rosarinos. Sin embargo, los chispazos entre libertarios y aliados comenzaron en la propia campaña y el diálogo político se enfrió.

Los nombres propios, la otra incógnita

En las consultas realizadas en uno y otro lado se evitan los nombres propios. Adelantarse puede ser contraproducente. A la luz de las circunstancias, el poder de veto que baja desde la Casa Rosada y en Santa Fe, bajo la figura de Diez, es evidente. “El poder lo tiene ella y hay que respetarlo”, aceptan.

AngeliniBullrichNuñez.jpeg Patricia Bullrich con sus referentes en Santa Fe, Federico Angelini y José Nuñez.

En el PRO confían en que se pueda lograr un entendimiento en la instancia de conversación que se abriría entre la ministra de Seguridad y LLA. Puertas adentro tampoco está claro hacia dónde se inclinaría la balanza en caso de lograr un espacio: como contó Letra P, Bullrich tiene sectores dentro del propio ministerio que no están unificados, con Federico Angelini y José Núñez por un lado y funcionarios como Germán Pugnaloni, que asesora al bloque libertario en la Convención constituyente, por otro.

Votos en disputa

En LLA confían en imponerse con margen a Provincias Unidas y al peronismo, que aún no define su nómina, pese a la decisión de Maximiliano Pullaro de proponer la candidatura de la vicegobernadora Gisela Scaglia. “Jugar a fondo hubiese sido poner a un ministro como (Lisandro) Enrico o (Gustavo) Puccini. Uno propio. Si pierde van a decir que la candidata es del PRO”, interpreta un dirigente libertario.

No obstante, la posibilidad de que aparezcan otros candidatos como Gabriel Chumpitaz, la dirigente rural Soledad Aramendi o la propia Amalia Granata encienden alarmas entre los aliados del mileísmo. La fuga de votos en la centroderecha puede ser clave a la hora de obtener una banca más o menos. Algunas voces libertarias no les dan demasiada importancia a esas eventuales candidaturas. “No creo que le estén prestando atención”, sentencia una terminal aliada.

Qué se juega en Santa Fe

La provincia pondrá en juego en octubre nueve de las 19 bancas que posee en Diputados. Terminan su mandato Mónica Fein (PS), Mario Barletta (que entró por la UCR y armó un monobloque), Melina Giorgi (UCR); Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas (PRO); Gabriel Chumpitaz (que llegó por el PRO y armó un monobloque filolibertario); Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler (PJ).