Santa Fe: los chispazos en el megaministerio de Puccini presagian la salida de la socialista Geese

"Sin volantazos bruscos, pero seguramente alguna modificación habrá", dicen en el ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe , que aglutina una inmensidad de áreas bajo la gestión de Gustavo Puccini . En ese marco, la responsable del área de energía , Verónica Geese , aparece como una de las apuntadas para protagonizar la temporada de cambios.

En el gobierno de Maximiliano Pullaro no se avizoran cambios a mansalva, pero en la Casa Gris reconocen que seguramente haya modificaciones en distintos órdenes. Los adjudican a el desgaste propio de la gestión y también a reacomodamientos en el marco del acuerdo político que configura a la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe , que seguro demandará absorber nombres que terminen sus mandatos legislativos.

"Gustavo no suele anticipar los cambios. Mueve piezas las sin avisar", confía una fuente a Letra P . Energía, Industria, Transporte, Comercio Exterior e Interior, Agricultura y Turismo son algunas de las áreas del megaministerio que traza lineamientos desde el posicionamiento por la hidrovía o las retenciones hasta manejar conflictos con la Empresa Provincial de Energía (EPE) y encarar obras neurálgicas como la del Aeropuerto de Rosario.

En ese marco, no son pocas las voces que apuntan que, al abarcar tantas esferas, hay fricciones con las segundas y terceras líneas, que pujan -en todo sentido- para que su área tenga mayor impulso. No obstante, también resaltan que, tras algunos reacomodamientos, el ministro pudo delegar tareas y facilitar una mayor fluidez interna.

El caso más paradigmático es el de Geese, a cargo de la Secretaría de Energía . Una dirigente técnica que tomó un perfil alto en el gobierno de Miguel Lifschitz y que fue nuevamente convocada por su expertise en el marco del acuerdo con el Partido Socialista , que acercó varios nombres con este tipo de perfil para la conformación de la gestión de Pullaro. De hecho, en el mismo ministerio también están Mónica Alvarado , muy bien valorada en Transporte - sobre todo tras ordenar los cambios en el Aeropuerto - y Cecilia Mijich , subsecretaria de Geese.

Una relación tensa desde hace tiempo

Nadie desconoce ni niega el difícil vínculo entre Puccini y Geese. Descartando motivos personales, las fuentes del gobierno provincial atribuyen la situación sobre todo a la EPE. "Geese nunca se alineó con el discurso del gobierno. No quería discutir con el gremio ni sacar los privilegios", repiten. Fue, sobre todo en 2024, uno de los principales focos de conflicto con el sindicato Luz y Fuerza. Anticipan algunos que en 2026 se reeditarán los tironeos cuando se retome una discusión central: el corte a los puestos "hereditarios".

En la práctica, las decisiones respecto de la empresa de energía las toman, desde la salida de Hugo Marcucci al frente de la compañía, Puccini y la presidenta del directorio, Anahí Rodríguez. Es un asunto en el que se involucró también el propio gobernador.

Por estas horas, escala un conflicto con la Cooperativa de Villa Gobernador Gálvez, que detenta una deuda de 6.000 millones de pesos y que también dejó cruces públicos con el intendente de esa localidad, Alberto Ricci. "Era una situación que se veía venir desde la quita de subsidios que comenzó con Sergio Massa y se profundizó con el gobierno de Javier Milei", resaltan.

En el socialismo descartan al momento un corrimiento de la funcionaria, de quien todos sí destacan su buena labor en áreas como biocombustibles y energías renovables. "Es un lugar donde no sobran especialistas", mencionan y agregan que los cruces se dan por la frontalidad a la hora de marcar diferencias en decisiones de gestión. "Quizás no todos hacen lo mismo", deslizan.

El socialismo arrancó la ronda de conversaciones

Según pudo saber Letra P, y sin entrar en el caso particular mencionado, las charlas para poder realizar los cambios en el gobierno santafesino comenzaron y una de las figuras que conversó con Pullaro es Clara García. Como ya contó este medio, hay una nómina importante de figuras que dejan sus cargos legislativos y buscan destino.

En el caso del PS, un nombre que fue arrimado para el sector productivo -aunque no en temas de energía- es Verónica Irizar, aunque aún todo está en un compás de espera. El otro nombre que fue parte de las conversaciones es Laura Mondino, la concejala capitalina que finaliza su mandato en dos semanas y reporta al sector del partido de la Rosa que comanda Antonio Bonfatti.