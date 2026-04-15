Máximo Kirchner presenta un proyecto de ley para contener subas en la luz y asistir a pymes

El diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica con foco en tarifas de luz, alimentos e insumos críticos. La iniciativa busca evitar que el shock internacional impacte de lleno en las pymes y los hogares, mediante la captura de renta extraordinaria del petróleo y su redistribución interna.

La propuesta, ingresada en la Cámara de Diputados, plantea una intervención estatal frente a la volatilidad global derivada del conflicto en Medio Oriente. Según el texto, el objetivo central fue “mitigar el impacto sobre aspectos centrales de la actividad económica” y proteger el poder adquisitivo.

La iniciativa del referente de La Cámpora es acompañada por los legisladores Ana María Ianni , Andrea Freites , Julia Strada , Adriana Serquis , Emir Félix , Jorge Ávila , Jorge Araujo , Juan Carlos Molina , Pablo Todero , Martín Aveiro , Marcelo Mango , Jose Glinski y Carlos Castagneto .

El proyecto busca declarar la emergencia pública por 12 meses en materia energética, alimentaria y de insumos productivos. En ese marco, faculta a la Secretaría de Energía a escalonar o diferir el traslado de precios internacionales a las tarifas finales para evitar saltos bruscos en las boletas .

Además, establece topes trimestrales para las variaciones tarifarias en usuarios residenciales, comerciales e industriales. La iniciativa también contempla mecanismos de compensación focalizada para sostener la cadena de pagos sin afectar el abastecimiento.

El Gobierno dispuso reconfiguración de subsidios y aumentos en luz y gas

En paralelo, y mientras el Gobierno acelera la privatización de su porción de Transener propone suspender la venta de activos energéticos del Estado durante la emergencia. El argumento fue preservar herramientas públicas para intervenir en los mercados y garantizar el suministro en un contexto de incertidumbre internacional.

Renta petrolera y fondo anticíclico

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de un Fondo Anticíclico de Emergencia Energética. Este instrumento se financiaría con derechos de exportación móviles sobre el petróleo cuando los precios internacionales superen determinados umbrales.

crudo precio internacional

El esquema busca capturar la renta extraordinaria generada por el alza del crudo y destinarla a subsidios productivos, estabilización de precios internos y acumulación de reservas. Según el proyecto, el mecanismo sería automático y se desactivaría cuando los precios bajen.

En los fundamentos, Kirchner sostiene que “la renta extraordinaria no puede quedar en pocas manos” y remarca la necesidad de utilizar esos recursos para sostener tarifas accesibles y la actividad económica.

Alimentos, fertilizantes y producción

El texto también incluye medidas para garantizar el acceso a alimentos básicos. Se habilita la creación de fideicomisos de abastecimiento y la reducción de costos logísticos para evitar subas desmedidas en productos esenciales. Al asumir, Javier Milei y Toto Caputo desactivaron los fideicomisos con los que el Estado intebaba contener precios de insumos básicos, como el aceite y el trigo.

En materia agropecuaria, el proyecto contempló subsidios al gasoil, líneas de crédito para fertilizantes y herramientas de cobertura financiera para productores. El objetivo fue amortiguar el impacto del encarecimiento internacional de insumos clave.

campojpg La guerra en Irán disparó el precio de los fertilizantes

Asimismo, el texto propuso un refuerzo del 30% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), con actualización periódica según la evolución de la canasta básica alimentaria.

El diagnóstico que sostuvo la iniciativa apuntó a que el aumento del petróleo impacta en toda la cadena de precios, desde el transporte hasta los alimentos. En ese contexto, el rol del Estado apareció como central para evitar que ese traslado sea directo al consumidor.

El proyecto reunió el acompañamiento de varios diputados del bloque oficialista y aliados. La discusión quedó ahora en manos del Congreso, en un escenario atravesado por la tensión entre intervención estatal y liberalización económica.

En ese marco, la iniciativa buscó instalar un debate de fondo sobre cómo administrar los efectos de un shock externo en una economía vulnerable, pero con capacidad exportadora en energía y alimentos.