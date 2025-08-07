ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: el socialismo aceptó el convite de Pullaro y pondrá a un exministro de Lifschitz segundo en la lista

El gobernador convenció a su socio mayoritario para sumarse al grito federal y Pablo Farías secundará a Gisela Scaglia en la nómina de Provincias Unidas.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Pablo Farías es el nombre del socialismo para la lista del frente federal en Santa Fe.

El socialismo aceptó la invitación del gobernador Maximiliano Pullaro y formará parte de Provincias Unidas, el armado de los gobernadores, en la provincia de Santa Fe. El exministro de Gobierno de Miguel Lifschitz, Pablo Farías, será el número dos de la lista que encabezará la vicegobernadora Gisela Scaglia en octubre.

El sí del Partido Socialista se confirmó este jueves después de un largo tire y afloje. Pullaro debió resignar el segundo lugar de la lista en el que pensaba colocar a un candidato propio para conformar al socialismo, que no se convencía de quedarse con el tercer peldaño de la nómina que encabezará la presidenta del PRO en Santa Fe.

Aunque en un primer momento Pullaro pensó el nombre del ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez Boero, en el socialismo contraofertaron el de Pablo Farías, un dirigente con experiencia parlamentaria (fue presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe tras la muerte de Miguel Lifschitz) y pasado de funcionario en las gestiones de Hermes Binner y el propio Lifschitz.

Qué se juega en Santa Fe

La provincia pondrá en juego en octubre nueve de las 19 bancas que posee en Diputados. Terminan su mandato Mónica Fein (PS), Mario Barletta (que entró por la UCR y armó un monobloque), Melina Giorgi (UCR); Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas (PRO); Gabriel Chumpitaz (que llegó por el PRO y armó un monobloque filolibertario); Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler (PJ).

Noticia en desarrollo.

