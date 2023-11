A menos de cinco días del ballotage, el ofrecimiento de Mauricio Macri a Javier Milei para movilizar miles de fiscales por la provincia de Buenos Aires para custodiar sus votos en la elección todavía no parece haber replicado en todo el territorio, donde hay dudas y escepticismo sobre si el aparato del PRO se desplegará o no el domingo en auxilio del libertario.

El escenario es similar en el el conurbano y el interior bonaerense y queda más expuesto en distritos donde el partido amarillo tiene peso y presencia militante. Y genera preocupación en las filas libertarias, donde dicen que tienen "un ejército de fiscales propios" pero reconocen que por impericia o inexperiencia no hay garantías sobre quién cuidará las boletas violetas de La Libertad Avanza (LLA).

Por caso, según pudo saber Letra P, en General Pueyrredón, donde el intendente Guillermo Montenegro le dijo a su tropa política que no jugará en favor de ningún candidato, y en Bahía Blanca, distrito en el que el PRO cayó a manos del peronismo, no está previsto ningún tipo de respaldo a LLA. En el conurbano también hay falencias: Diego Valenzuela se sumó recién este lunes, a seis días de los comicios, y para algunos de los que organizan el domingo electoral no está claro si alcanzan los tiempos para cubrir el municipio de Tres de Febrero y otros puntos de la sección.