Servini: "No se puede decir que hay posibilidad de fraude, son elecciones serias"

Jueza María Servini

La jueza con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, descartó posibilidad de fraude en las elecciones 2023, de cara al ballotage que este domingo tendrá como protagonistas a Sergio Massa y Javier Milei: “En la Argentina no se puede decir que hay posibilidad de fraude, son elecciones serias”. De esta manera, defendió el sistema electoral argentino y su credibilidad ante las dudas que plantó La Libertad Avanza.

"No se puede decir que hay posibilidad de fraude y menos en la Argentina donde las elecciones son serias, no tienen fraude", definió Servini en diálogo con La Nación, aunque reconoció que en alguna provincia o mesa puede puede que "los fiscales se vendan", pero aclaró que eso "no cambian una elección".

Servini afirmó que "es un sistema sumamente confiable". "Incluso me lo han dicho cuando yo he viajado, autoridades del tema el exterior: que la Argentina tiene un sistema muy confiable. Es muy seguro", insistió la ex defensora oficial.

"No hay fraude. No descarto, ya le digo, que en alguna urna se pueda producir cierta alteración de los votos, pero tiene que ser algo que esté arreglado con autoridad de mesa, con los fiscales, es realmente muy poco probable que eso suceda exactamente porque acá somos los jueces los que estamos a cargo de cada elección", aseguró la ex jueza de menores. Incluso, respecto a su distrito de competencia, remarcó que "en último caso se abren todas las urnas y se cuentan".

En relación a la desconfianza de LLA que llevó a la dirigencia a tomar la decisión de no enviar las boletas pedidas por la Justicia Nacional Electoral, Servini prometió que van "a suplir esa falencia de boletas" y que tendrán patrulleros a disposición para hacerlas llegar rápido.

"Vamos a garantizar que si faltan boletas en un lado, va a haber en las Comisarías de las zonas, boletas para mandar a la Escuela. Y en las comisarías nos han prometido que van a tener patrulleros para ir rápido", detalló la magistrada. Por otro lado, la jueza consideró que el Gobierno nacional debería haber cambiado el feriado del 20 de noviembre y reveló que 9000 autoridades de mesa ya se excusaron para no cumplir sus funciones el 19 de noviembre. "Faltan muchas autoridades de mesa porque muchos se van de vacaciones, por el fin de semana largo", advirtió Servini.

Compartir en:









Notas Relacionadas