Santa Fe: el socialismo y Perotti definen en la Legislatura el endeudamiento que pide Pullaro

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SenadoSantaFe/status/1925635928418140276&partner=&hide_thread=false "Nos parece que llega el momento de tomar decisiones inteligentes. Estamos pensando en obras para generar riquezas para muchas décadas y que pagaremos en menos de una década", sostiene @felipemichlig al fundamentar los endeudamientos aprobados. — Cámara de Senadores (@SenadoSantaFe) May 22, 2025

En ese marco, las tensiones existen. En el radicalismo algunas voces deslizan que el PS pretende “llevarse algo”. Incluso, una figura de peso calificó las intenciones de un sector partidario como extorsivas. “No me consta. Somos parte de Unidos”, se defienden en el otro rincón.

La intención es que la sangre no llegue al río y que Pullaro tenga “una herramienta valiosa para cualquier gobierno”, agregan en el socialismo, donde además reafirman que “se está trabajando como bloque” más allá del archipiélago de fuerzas que lo conforman. “Queremos ver cómo nutrimos el proyecto, aún con nuestros matices”, resaltan.

El bloque de Omar Perotti no acompaña

El perottismo no va a acompañar el pedido de endeudamiento de Maximiliano Pullaro. La decisión se tomó luego de algunos intercambios y reuniones del bloque. En el espacio esbozan razones técnicas, pero también económicas y políticas sobre por qué rechazan la iniciativa de Unidos.

PerottiCorachArena.jpg Omar Perotti junto a Celia Arena y Marcos Corach.

Por un lado, indican que mil millones de dólares es un monto “exagerado”, que va a exceder a esta gestión y ven como un riesgo endeudarse “a tasas tan altas”. Explican que no es un buen contexto debido al elevado Riesgo País y en un marco internacional volátil. Tampoco ven con buenos ojos que el dinero pueda estar destinado a cancelar, adquirir o recomprar títulos emitidos en 2017 por la provincia, ya que podría ser más “costoso”.

Al margen, en el PJ se quejan de que el gobierno santafesino no detalla qué obras pretende realizar, ni tampoco en qué lugares de la provincia. “No queda claro para qué quieren la plata”, resume el perottismo.

Semanas atrás, Walter Agosto presentó un pedido de informes sobre la solicitud de endeudamiento, pero ni su respuesta ni las reuniones con el ministro de Economía, Pablo Olivares, dejaron conformes al bloque conformado por Perotti, Marcos Corach y Celia Arena. En el resto del peronismo aún no está todo definido. Lucila De Ponti no acompañará y aún no tienen definido su voto Alejandra Rodenas, Verónica Baró Graf y Miguel Rabbia, aunque se inclinan por no avalar.