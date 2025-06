Damián Pullaro: "Tenemos todo para ganar en Rosario el 29 de junio"

-Hace muchos años. La militancia empezó cuando éramos muy chiquitos con Maxi, una tarde de octubre del '83 que mi papá nos pidió que le ayudemos a doblar boletas que iba a repartir. Ahí empezamos a tomarle el gustito a la política. Éramos muy chiquitos, teníamos 10 y nueve años, en ese momento se terminaba la dictadura militar y había un gran desafío, tratar de imponer como presidente a Raúl Alfonsín . Después, siempre acompañando a mi papá, no paramos nunca.

-En el '95 hubo una participación muy grande con el desafío de romper con la hegemonía política que había tenido en el pueblo el Partido Justicialista. Hicimos una gran elección. Así que soy militante de toda la vida.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Vila (@alejandro.g.vila)

-¿Cuándo decidió pasar de militante a candidato?

-No surge de una pretensión personal. Nunca fui de andar a los codazos para ser candidato. Fue una construcción colectiva de un grupo político del partido radical del frente Unidos, que consideró que yo era de una de las alternativas para llevar adelante el proceso electoral. Es un grupo y un trabajo de hace muchos años, desde que estoy en Rosario en 2009.

-¿Cómo se vivió esa decisión en el núcleo familiar?

-Fue un proceso natural. Cuento con el apoyo total de mis dos hermanos (NdelR: además de Maximiliano, Martín Pullaro es subsecretario de Vinculación Estratégica en el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe).

- ¿Cómo fue la campaña?

-Hubo gran acompañamiento de la UCR y de las otras fuerzas políticas. Es un valor de Unidos. La oposición decía ‘no van a poder gobernar, no van a saber, se van a pelear’ y hoy hemos demostrado no solo poder ganar elecciones, sino también poder gobernar y gobernar bien, de manera eficiente.

La confianza en ganar Rosario y las críticas a la oposición

-¿Por qué Unidos salió tercero en las PASO en Rosario?

-Podés perder el primer round, pero la pelea no está perdida. Fue parejo, no fue una diferencia demasiado marcada. Tenemos todo para ganar el 29 de junio, vamos a ganar. Fue una elección difícil, atípica, donde se elegían convencionales constituyentes departamentales y provinciales y a su vez concejales.

-¿Cómo es el vínculo con Carolina Labayru y con el resto de la lista?

-Con Carolina nos conocemos desde hace muchos años, compartimos un camino, hemos logrado sintetizar diversas posturas. Dentro de Unidos están los sectores más cercanos a la centroizquierda, como puede ser el GEN, y otros más cercanos a la centroderecha o más a la derecha, como el PRO, y hemos podido sintetizar políticas en común.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DamianPullaro/status/1925932371863372002&partner=&hide_thread=false Esta es la candidata de Unidos para Cambiar Santa Fe, una mujer valiente, que gestiona y da la cara!!!



Vamos Carolina https://t.co/KgUxWDLvsx — Damian Pullaro (@DamianPullaro) May 23, 2025

-¿Cuál es su rol como candidato en la campaña?

-No finjo ser otra cosa de lo que soy y la gente te acompaña por eso. No actúo, digo sencillamente las cosas como me salen y la gente se queda con eso, está un poco cansada de lo actuado.

-¿Ve perfiles actuados en esta elección?

-Totalmente, veo cosas actuadas y guionadas.

-¿Por ejemplo?

-Lo de Juan Pedro Aleart no lo entiendo. Su crítica de los ñoquis del Garrahan. ¿Antes pensaba eso o lo piensa ahora? ¿Lo guionaron? Habría que preguntárselo a él. Tuvo una oportunidad, pero no la construyó, se la dieron. La política es otra cosa, la tenés que vivir, sentir, después se puede dar o no dar que seas candidato, pero tenés que construir un camino.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JAleart/status/1929252167371890770&partner=&hide_thread=false El kirchnerismo saqueó al Garrahan mientras se llenaban la boca hablando de salud pública. Lo llenaron de ñoquis para esconder su corrupción detrás de una causa noble.



Mientras robaban los recursos del hospital, todos ellos estaban callados. Callaban mientras el impuesto… https://t.co/cRSPnXLeaC — Juan Pedro Aleart (@JAleart) June 1, 2025

-¿Le jugó en contra o le hizo dudar en algún momento el apellido Pullaro?

-Soy el hermano del gobernador, es indiscutible, pero vengo con el apoyo y con una construcción colectiva del grupo político que me propone. De alguna manera, esa construcción usa a sus mejores hombres de cara a las elecciones y puede tener una elección competitiva.

-Para Unidos, ¿cuán importante es esta elección en Rosario?

-Es importante hacer una buena elección para no perder todo lo ganado. Con una decisión equivocada no se puede tirar todo por la borda, un trabajo que costó años y años.

-¿Cuál sería la decisión equivocada?

-Votar por Juan Monteverde, que es el pasado. Es (Juan) Grabois, Cristina (Fernández de Kirchner), la corrupción, la usurpación. Es votar por algo que no entiendo bien qué es, no sé bien qué plantea, no sé si es genuino o algo guionado. Somos una oferta electoral concreta, el equipo de Maximiliano Pullaro, tenemos para mostrar la gestión del gobierno provincial y municipal. Somos eso y lo vamos a defender. ¿Monteverde defiende su pasado, defiende a Cristina, defiende a Alberto Fernández, defiende a Grabois, está de acuerdo con eso? No lo sé. Yo estoy orgulloso de todo mi pasado y mi presente.

-¿Cómo ve hoy a Rosario y al intendente Pablo Javkin?

-Con muchos desafíos. No nos olvidemos de cómo estábamos hace dos años, cuando el gobierno nacional y el provincial habían abandonado a Rosario. La ciudad parecía un botín de guerra. El kirchnerismo quería a Rosario, por eso la habían abandonado. Ahí empezamos a gestionar y a sacar adelante la ciudad. Hoy los rosarinos dicen, hablando con la gente en la calle, que estamos mejor. Aún teniendo en cuenta que faltan cosas.

El 29-J, su rol y el vínculo con Maximiliano Pullaro

-Después de las elecciones del 29, ¿el gobierno provincial va a sugerir nombres para el gabinete de Javkin?

-Como imposición, de ninguna manera. Tenemos hombres y mujeres preparados y dispuestos a asumir roles complejos. Si el gobierno municipal requiere de los mejores hombres del radicalismo, estamos dispuestos a aportarlos de manera constructiva para que unidos podamos gestionar mejor.

-¿Recibió consejos del gobernador para la campaña?

-No, Maxi no tiene mucho tiempo. Tenemos una relación muy cercana, somos muy compañeros, pero uno se prepara políticamente. Obviamente estoy pendiente al 100% de qué hace y qué no hace.

damianpullaro_1.png Los tres hermanos Pullaro junto a su madre

-¿Hay discusiones en la interna política familiar?

-Tenemos no sólo el mismo ADN, sino que estamos en el mismo sector, el mismo partido. Es muy fácil pensar igual cuando alineás todas esas cosas.