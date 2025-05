Santa Fe: el PRO y el socialismo chocan por la protección de la caja jubilatoria en la nueva Constitución

A dos meses de la Convención constituyente de Santa Fe , en Unidos comenzaron -de manera tibia- las reuniones para definir posturas con respecto al contenido de la reforma y asoman contrapuntos entre los partidos. Un ejemplo se da en torno a la Caja de Jubilaciones , que no todos los sectores coinciden en declarar intransferible en la Carta Magna .

La Constitución de Santa Fe establece un sistema de seguridad social “integral e irrenunciable”, pero, aunque La Bota es una de las provincias que nunca transfirió su organismo de reparto a la ANSES , no habla de la imposibilidad de transferir la Caja de Jubilaciones . La ley que declaró la necesidad de la reforma habilitó que el artículo fuera modificado y aportó un sentido para ese cambio: la institución a cargo del reparto solidario debe ser provincial e intransferible a otras jurisdicciones.

El artículo de la ley fue un pedido del socialismo . En el PS están convencidos de que vale la pena constitucionalizar la protección de la Caja de Jubilaciones y, si bien aún no hubo un choque directo, están dispuestos a pelear por ello. Confían en la presión que pueden ejercer con sus siete convencionales. Hay, además, un factor que entra en juego: espacios opositores, como el peronismo, coinciden con la idea de proteger las jubilaciones santafesinas. Son votos claves que pueden inclinar la balanza ante una hipotética fractura en Unidos para Cambiar Santa Fe .

La resistencia del PRO

Quienes motorizan la resistencia dentro de Unidos son los convencionales del PRO. En los cuarteles amarillos ya comenzaron las reuniones para definir acuerdos partidarios antes de ir a negociar con sus socios de la coalición. En esos encuentros, coincidieron en la postura de no apoyar la constitucionalización de la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones. “Votaremos con La Libertad Avanza”, chicanea en off the record uno de ellos. Aseguran que notificaron de la decisión a algunos popes del gobierno santafesino.