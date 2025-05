Silvia Lospennato: "No vamos juntos con LLA por decisión de Karina Milei"

-¿Qué proyectos legislativos tiene en agenda para resolver esos temas?

-Para cuidar a los niños, vamos a impulsar la Ley de Ludopatía Infantil y la Ley de Violencia Digital, que promueve el uso responsable de las redes y establece un marco ético para el uso de la inteligencia artificial. Vamos a impulsar la oferta de créditos hipotecarios con tasa preferencial para jóvenes hasta 35 años. Vamos a bajar impuestos a PyMEs y comercios que contraten a personas mayores de esa edad: quienes lo hagan dejarán de pagar Ingresos Brutos en la Ciudad.

-Nunca una elección legislativa porteña tuvo tanta relevancia como la del 18 de mayo. ¿A qué se lo atribuye?

-Habría que preguntarle a los que intentan confundir nacionalizando esta elección. El 18 de mayo elegimos legisladores de la Ciudad. No se vota presidente ni Jefe de Gobierno. No se pone en juego el rumbo económico ni la estabilidad conseguida. Es una elección legislativa y local. Tenemos que hablar de lo que está en juego, porque en la Legislatura se discuten temas muy concretos: el presupuesto, el aumento de impuestos, la seguridad en la calle, cómo nos movemos, cómo usamos el espacio público.

-Por primera vez desde que ustedes gobiernan la Ciudad, los aliados del PRO resolvieron ir separados. ¿Por qué se produce esa dispersión?

-Es bueno que los porteños tengan todas las opciones sobre la mesa. Eso les permite saber con claridad dónde está parado cada espacio y cada candidato frente a cada tema.

-A eso se suma que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, últimos candidatos presidenciales de PRO, juegan en contra del oficialismo porteño...

-Es una lástima. Abandonaron al PRO por proyectos o intereses personales y ahora están en contra del PRO. Nuestro equipo está en el mismo lugar en el que siempre estuvo. No cambiamos de convicciones por un resultado electoral.

La relación con La Libertad Avanza

-Del 1 al 10, ¿cuánto coincide con las medidas del gobierno de Javier Milei?

-Coincido con el rumbo económico. Por eso hemos acompañado en el Congreso las principales leyes que envió el Poder Ejecutivo, dándole al Presidente todas las herramientas que pidió para implementar su política económica. Pero eso no está en juego el próximo 18 de mayo. Ese día no discutimos sobre la lucha contra la inflación, ni sobre el acuerdo con el FMI ni sobre la política cambiaria. Votamos legisladores de la Ciudad.

-¿Cambió esa percepción a partir de la votación de Ficha Limpia?

-El Presidente me decepcionó. Dijo que quería que saliera Ficha Limpia y creí en él. Después de lo que pasó, perdí toda la confianza que le tenía. Me defraudó. No sólo no cumplió con su palabra, sino que después quisieron echarnos la culpa a quienes venimos detrás de esta iniciativa hace mucho tiempo, de que sus aliados hayan votado en contra.

-¿Qué pasó ese día en el Senado?

-Son ellos quienes deben explicar qué pasó en el Senado ese día. Se lo tienen que explicar a la sociedad argentina.

-¿Por qué después de 17 años de gobernar la Ciudad no hay una ley local de Ficha Limpia?

-Una ley como Ficha Limpia requiere una mayoría de 40 legisladores que el PRO nunca tuvo, ni siquiera cuando formó diferentes coaliciones con otros espacios. Hoy, nuestro bloque tiene 7 legisladores sobre un total de 60. Mi compromiso es trabajar sin parar desde la Legislatura para que en la Ciudad tengamos una Ficha Limpia recargada, que además de corrupción incluya todos los delitos con penas de prisión.

-¿No resulta contradictorio que en la Ciudad haya una disputa tan fuerte con LLA, pero al mismo tiempo busquen un acercamiento en PBA?

-En la Ciudad no vamos juntos con LLA por decisión de Karina Milei, que confundió al adversario, no sólo para esta elección: viene poniendo palos en la rueda constantemente a la gestión del PRO en la Ciudad. Más allá de eso, hasta ahora, La Libertad Avanza no cerró alianza en ningún lugar del país con el PRO. No pasó en Jujuy, Chaco, Salta, Misiones, San Luis y Santa Fe. Estaba claro que ya había una decisión de no ir junto al PRO en la Ciudad, al igual que lo hicieron en esas otras provincias.