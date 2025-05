Leandro Santoro: "El PRO y LLA discuten el liderazgo de la derecha, no los problemas de los porteños"

-¿Cuáles son las cinco urgencias de la Ciudad?

-Primero: hay que ordenar el tema de higiene urbana. Segundo: el oeste de la ciudad no llega al sur, es un incordio llegar hasta el centro, hay que conectarlo. Tercero: la inseguridad, los vecinos se sienten desprotegidos, se empieza a hablar de zonas liberadas. Cuarto: hay que renegociar todos los contratos de las empresas tercerizadas, investigarlos y transparentar todo. Quinto: hay que trabajar el tema de la salud mental. Y agrego uno más: política de vivienda para los inquilinos.

-Hace casi 70 años que la población de la Ciudad se mantiene estable. ¿Por qué?

-Se mantiene estable, pero se construye más. Hay más gente viviendo en villas, más casas vacías y más inquilinos. La ecuación es insólita. Es parte de una falta de planificación urbanística. El PRO deja simplemente que las cosas se desarrollen. A veces les saca provecho material, como el caso del descontrol inmobiliario. Las ciudades importantes, como la nuestra, planifican la construcción inmobiliaria, no la dejan librada el mercado.

20250506_Santoro_GESUALDI__CK_0814.jpg Leandro Santoro, en la entrevista con Letra P en un bar de Palermo. (Foto: Victoria Gesualdi).

-La seguridad suele ser un tema tabú para el peronismo. ¿Le resulta complicado hablar de orden y seguridad?

-No. De hecho, en 2021 y en 2023 los incorporé a la agenda. Hace seis años que estoy buscando a Arshak Karhanyan, un policía de la Ciudad que está desaparecido. Hace años que vengo planteando que en la Ciudad no hay un control civil sobre la policía. Hubo siete ministros de seguridad en los últimos siete años. Cualquier persona normal que vive en un barrio tiene miedo de que le pase cualquier cosa. Eso tiene que estar incorporado en la visión y en la propuesta programática de cualquier fuerza democrática.

-La agenda de seguridad suele estar asociada a la mano dura.

-El tema de la mano dura es cuando el hecho ya sucedió. La prevención y la disuasión del delito son más importantes. Quien crea que los delincuentes salen a robar con el Código Penal en la mano no entienden nada. Di clases diez años en la cárcel, conozco perfectamente la psicología de las personas que toman esa decisión. En general, no les importa ni siquiera su propia vida. Por eso la prevención es clave. Y a la policía, además de respaldarla, hay que controlarla.

-¿Qué entiende cuando Horacio Rodríguez Larreta dice que la Ciudad se está pareciendo al conurbano?

-Tratan de sacarse los problemas de encima, tratan de estigmatizar y eso tiene consecuencias culturales nefastas. Trato de llamar la atención también sobre lo de llamar “fisura” a la gente en situación de calle. Hay mucha crueldad (en referencia al discurso de Ramiro Marra, candidato del a UCeDé).

-Después de esta elección va a quedar una Legislatura muy variopinta. ¿Con quién se imagina tejiendo alianzas para aprobar proyectos?

-No sé si va a ser tan variopinta. Al tener 17 candidatos, el sistema D´Hondt va a hacer que los espacios más grandes queden más representados y los espacios minoritarios, sin representación. Muchos no van a llegar a piso del 3%.

-Más allá de eso, tendrá que pensar con quiénes puede hacer acuerdos

-Con los que quieran ser oposición a la crueldad y al abandono. Eso dependerá de cómo se para cada uno de los actores después de la elección. Acá pasó algo muy raro. La coalición de gobierno explotó antes de perder la elección. En general, un espacio político que gestiona pierde la elección y después cada uno de sus socios se va para su lado. Acá se fueron antes. Entonces, quiero saber cómo se van a comportar después de la elección.

-¿La coalición también explotó por los posicionamientos respecto del gobierno de Javier Milei?

-No, explotó porque la gestión es malísima y todos se dieron cuenta que iba a ser muy difícil defenderla.

-¿Cuál es su modelo de ciudad?

-Hay varias para mirar. Bogotá, por ejemplo, por la gestión de los residuos sólidos, por el transporte público. En Europa, Barcelona: es una ciudad hermosa que planifica. Hace acuerdos con empresas privadas y se beneficia.

-¿Qué política pública mantendría?

-El SAME. Yo propuse a Alberto Crescenti, titular del SAME, como ciudadano ilustre.

-¿Cuál es su lugar favorito de la Ciudad?

-Boedo, mi barrio, es el lugar donde realmente me gusta estar.

La discusión nacional con Manuel Adorni

-¿Le conviene que Manuel Adorni haya polarizado con su espacio con la consigna “kirchnerismo o libertad”?

-Se supone que estamos eligiendo legisladores porteños, no diputados nacionales. Me parece que La Libertad Avanza está tratando de aniquilar al PRO. No está pensando en nosotros. El problema no lo tienen conmigo, lo tienen con los Macri. LLA y el PRO están tratando de resolver el liderazgo del espacio de derecha en la Argentina, no están discutiendo los temas de los porteños, están discutiendo poder.

-¿Se siente cómodo con ese rótulo de kirchnerismo?

-Ellos construyen un enemigo, en este caso le pusieron kirchnerismo. Todos saben que yo integro una coalición política. Estoy en el bloque de Unión por la Patria, tengo una posición clara. Siempre me definí como alfonsinista aliado al peronismo. Esta es la tercera vez que yo encabezo una lista de este espacio en la Ciudad, no hay novedad.

El laboratorio del peronismo para 2027

-Quiere ser candidato a jefe de Gobierno en 2027.

-No depende de mí. Quiero ayudar en la construcción de una alternativa a esto que hay. La oportunidad es para el espacio político. Ahora no se está votando jefe de Gobierno ni se está eligiendo diputado nacional, se está votando el legislador. ¿Voy a trabajar para que haya una alternativa en la Ciudad? Sí. ¿Voy a encabezar yo? No sé.

-¿Cómo se puede armar esa alternativa? ¿Qué límites tiene el armado?

-Depende del resultado. A mí me gustaría articular con algunos dirigentes que compiten contra nosotros, pero no depende solamente de mi voluntad, depende de cómo ellos se imaginen el futuro.

-¿Se refiere a la UCR, a la Coalición Cívica...?

-Los que no se sientan parte del esquema de Macri y de Milei. Hay mucha gente que todavía no tomó una decisión. El radicalismo. ¿Es oposición o es oficialismo? Hay que ver.

-¿Cuán determinante va a ser la elección de la Ciudad para las definiciones nacionales del peronismo?

-Depende el resultado. No debería ser muy significativa per se. Pero es una elección muy atípica.