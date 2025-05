Ramiro Marra: "Con Manuel Adorni me voy a poner de acuerdo en casi todo"

"Me metí en política para enfrentar en términos ideológicos y morales al kirchnerismo ", señala y da a entener que en las elecciones ejecutivas de 2027 no dividirá el voto libertario.

-¿Y qué propóne?

-La idea es implementar todas las penas y agregar contravenciones que no están tipificadas. Hay que aplicar las políticas de tolerancia cero o la teoría de las ventanas rotas que aplicó Rudolph Giuliani en New York, que permitió que esa ciudad se convirtiera en una de las más seguras del mundo. También propongo terminar con los comuneros y reducir a un 50% la cantidad de legisladores.

-Se refiere a personas en situación de calle como fisuras, ¿no reconoce una falta de sensibilidad sobre ese problema?

-El concepto de situación de calle es amplio y trato de dividirlos en dos grandes grupos. Por un lado, están las personas sin hogar que tienen que ser ayudadas para que se inserten en el mundo formal, y después están los fisuras, que están drogados y borrachos, que son los que terminan delinquiendo. Con ellos no hay que tener sensibilidad. Hay terminar con los delitos.

-¿Le gustaría volver a competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad?

-No estoy pensando más allá de mi rol actual, que es el de legislador.

-En el caso de asumir, ¿se va a quedar los cuatro años en su banca?

-Estoy enfocado en trabajar estos temas desde la Legislatura. No me quiero meter en una escalerita de la política en el corto plazo porque sino le estaría faltando el respeto a los porteños que van a ir a votar el 18 de mayo.

-¿Coincide con la idea de aplicar la motosierra en la Ciudad como propone Manuel Adorni?

-Lo planteo en otros términos y conceptos. Yo apliqué directamente el término de la aplanadora para ir contra los cargos y organismos que son totalmente innecesarios. Hace falta una reforma profunda para que haya menos buscas de la política que lo único que hacen es llevarse plata.

Ramiro Marra

El vínculo Ramiro Marra con La Libertad Avanza

-¿Javier Milei es su referencia política?

-Es mucho más que mi referencia política, es mi referencia ideológica. Milei marcó un hito en la historia argentina defendiendo las ideas de la libertad. Lo que hace el Presidente es un gran trabajo y lo sigo acompañando en la defensa de su modelo.

-¿Cómo está su relación con él?

-Respeto su investiduta y mi relación personal la dejo en el ámbito de lo privado.

-Pero su expulsión de LLA, a manos de Karina Milei, fue pública...

-No tuve ninguna pelea con Karina Milei y jamás la escuché hablar mal de mí.

Ramiro Marra y Manuel Adorni

-¿Su candidatura le saca votos a Manuel Adorni?

-Los votos son de cada individuo, no son de nadie. Creer que yo le saco votos a alguien es no respetar la democracia.

-¿Se ve trabajando con Manuel Adorni en la Legislatura?

-Sí, es lo que corresponde. No sólo comparto ideología, sino también una forma de ver hacia donde tiene que ir la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires. Con Adorni me voy a poner de acuerdo en casi todo en la Legislatura.

-El vocero presidencial dejó abierta la posibilidad de pelear por la Jefatura de Gobierno en 2027, lo enfrentaría?

-No es pertinente hablar de 2027, pero que el kirchnerismo no se ilusione porque no le vamos hacer el juego en una elección ejecutiva.

-¿No hacerle el juego significa no dispersar el voto?

-Sí.

-¿Coincide con la idea de armar grandes frentes electorales en octubre, incluso con el PRO?

-Hoy el PRO decide ir solo (en las elecciones porteñas). En el ámbito legislativo habrá que alcanzar acuerdos para sacar las leyes porque, como está planteada la Legislatura, nadie tiene la cantidad de votos suficientes para sacar una ley.

-Es decir que su enemigo político no es el macrismo...

-Me metí en político para enfrentar en términos ideológicos y morales al kirchnerismo.