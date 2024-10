Santa Fe: la Justicia rechazó el planteo de Amalia Granata y dejó firme la reforma previsional

Ese es uno de los puntos principales de la respuesta de la Fiscalía de Estado. “Un posible mal uso del Reglamento interno, circunstancia alegada por los actores, no habilita a obtener judicialmente resultados de raigambre político que no pudieron lograr”, advirtió en su respuesta.

La respuesta a la demanda de Amalia Granata

Incluso, los representantes del Ejecutivo agregan que el reglamento le daba al bloque Somos Vida herramientas para detener la votación -como, por ejemplo, retirarse del recinto y no dar cuórum parlamentario- que no fueron utilizadas. “El control de constitucionalidad (que puede hacer el Poder Judicial) se limita al contenido de la ley, no al procedimiento que llevó a su aprobación", subrayan.