Horacio Rodríguez Larreta: "La gestión del PRO es mala hasta para hacer escraches"

-¿Cómo reflejará esos cinco ejes en su trabajo legislativo?

-Entendiendo que un legislador no tapa un bache, tendremos la responsabilidad de exigir desde ahí, pero también lo dije en el debate, yo aspiro a volver a ser Jefe de Gobierno, que es donde estará la solución definitiva.

-¿Cómo ve el anuncio de la construcción de la línea F de subte?

-No hace falta que opine yo. Waldo Wolf dijo que no la iban a hacer.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/emmaferrario/status/1919501116980572442&partner=&hide_thread=false NO EXISTE PERO HAY QUE ANUNCIARLA. Tienen la cara de piedra.

No existe, como la gestión de Jorge Macri.

No existe, como el anillo que anunciaron para la autopista.

No existe, como los policías en las calles.

No existe, como la limpieza de la Ciudad.

No existe, como la respuesta… pic.twitter.com/haLEdrmuF6 — Emma Ferrario (@emmaferrario) May 5, 2025

-Es cierto, pero durante los 17 años anteriores en Buenos Aires no se extendió ninguna línea.

-Hace 16 años no tenías ni un solo vagón con aires acondicionado: cuando yo me fui tenías el 80% climatizado. Hace 16 años tenías una frecuencia mucho más larga y errática; yo bajé la frecuencia y gracias a eso aumentó la cantidad de pasajeros. ¿Vos crees que habría que desarrollarlo más? Coincido, pero primero tenemos que hablar con la verdad, porque lanzar un proyecto que no tiene financiamiento, que no tiene la ingeniería del proyecto y que no tiene plazos es un divague publicitario.

-Mientras las principales ciudades de la región extendían su red, Buenos Aires no lo hizo y optó por desarrollar el transporte terrestre con el Metrobús.

-No, no, no, no fue por eso. Esas ciudades se endeudan a 30 años para hacer esas obras. Ningún país construye subtes sin crédito. No existe. Y Argentina no tuvo acceso al crédito. No es que se eligió una en vez de otra. El Metrobús cuesta 50 veces más barato, con lo cual no necesitás crédito para hacerlo. En el subte sí, entonces se trata de un condicionamiento.

20250506_Larreta_GESUALDI__CK_0836.jpg Horacio Rodríguez Larreta, en el bar donde se hizo la nota junto a Bioy Casares y Jorge Luis Borges (Foto: Victoria Gesualdi).

-Los últimos días, el PRO profundizó una estrategia de diferenciación con usted, poniéndolo en el centro del ring. ¿Cómo lo analiza?

-No es diferenciación, resolvieron agredirme y eso es producto de la frustración de ver que la gente no los acompaña. Una muestra de eso es la soledad actual del PRO. Se quedó solo. Todos los partidos que acompañaron al PRO hoy van por la propia. Se fue el radicalismo, se fue la Coalición Cívica, se fue Confianza Pública, se fue al socialismo. Nos fuimos los dos ex precandidatos presidenciales de Juntos del Cambio (en referencia a él y a Patricia Bullrich)...

-¿Por qué ocurrió?

-Porque gestionan mal, nadie quiere acompañar esta gestión. Nadie se siente identificado. Me atacan a mí, pero se fueron todos. Y lo que pasa en la provincia es sintomático igual. Ellos decidieron, como lo dijo Jorge Macri, poner en crisis todo lo que estábamos haciendo mientras le decía a la gente que lo votara para continuar lo que se hacía. Estas son las consecuencias.

-Hagamos futurismo: ¿cómo se imagina la convivencia política en la Legislatura después de estas agresiones?

-No mezclo, no lo tomo personal. La agresión es de ellos conmigo. Yo voy a hacer lo que crea que es mejor para la Ciudad.

-¿Ve la posibilidad articular con el peronismo porteño?

-(Leandro) Santoro representa al peronismo, al kirchnerismo, no veo muchos cambios realmente. Con ellos tuve una convivencia democrática, razonable, como corresponde, como debería ser la Argentina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/horaciorlarreta/status/1918356347046764574&partner=&hide_thread=false La Ciudad no es el conurbano @jorgemacri.https://t.co/acPszXevC0 — Larreta (@horaciorlarreta) May 2, 2025

-Dijo que la Ciudad se está conurbanizando, ¿por qué?

-Hay delitos que no existían acá. Hay olor a pis en la Ciudad. Eso tampoco pasaba. Pero no se trata solamente de la gestión o no gestión, se trata de una forma de hacer política. El otro día me mandaron a escrachar a la Villa 31, una práctica típica del conurbano. En la Ciudad no existía ir a un barrio y te vengan a tirar huevos. Eso empieza a pasar.

-¿Cómo fue ese episodio?

-Sabían que íbamos a visitar el barrio, mandaron un grupo a tirar los huevos agrupados con una bengala de humo amarillo. Gritaban que eran de Jorge Macri y del gobierno de la Ciudad y a los dos minutos lo levantaron en sus redes sociales... Increíble, gestionan mal hasta para hacer un escrache.

-Cuando estuvo en campaña presidencial, mencionó la idea de construir una coalición del 70% de la representación política. ¿A quiénes incluiría hoy?

-Sigo con la idea de que la Argentina necesita del diálogo y del acuerdo para poder trazar un plan de desarrollo a largo plazo y mantenerlo. Sigo creyendo eso y mi convicción no cambia por el resultado electoral. Cuando goberné, tenía un acuerdo muy amplio con todos los partidos que hoy se fueron de JxC.

-¿En ese acuerdo, podría acercarse a Miguel Pichetto, Juan Schairetti o Martín Llaryora?

-No me lo planteo, estoy enfocado 100% en la Ciudad.