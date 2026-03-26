Santa Fe: un alfil de Romina Diez deja Trabajo y podría sumarse a la rosca para elegir jueces y fiscales

Marcos Peyrano , apoderado de La Libertad Avanza en Santa Fe y hombre de confianza de Romina Diez , dejará la Agencia Territorial Rosario —donde se desempeña como Asesor Principal— de la Secretaría de Trabajo y podría sumarse a un un rol ligado a la designación de jueces y fiscales federales.

La salida del dirigente rosarino fue confirmada a Letra P y se formalizará, en principio, la próxima semana. Su destino, si no hay cambios, estaría en el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques , en momentos en que la Casa Rosada avanza con el envío de pliegos al Senado.

Peyrano, un abogado reconocido en el fuero local, es una pieza clave del armado libertario en la provincia: es quien firma las decisiones formales de LLA en Santa Fe.

Su nombre ya había estado en danza en 2023, cuando quedó cerca de ingresar al Congreso, y también fue convencional constituyente en la reforma santafesina. Aunque sonó para integrar la lista que encabezó Agustín Pellegrini , finalmente no fue parte. En ese momento circularon versiones de tensiones con Diez, que en su entorno relativizan.

Si existieron, hoy parecen saldadas. En las últimas horas, el equipo de la diputada difundió un comunicado con foto conjunta y declaraciones de Peyrano con críticas al gobierno provincial, especialmente a Maximiliano Pullaro . El gesto no pasó desapercibido: en el ecosistema libertario, cada movimiento requiere aval político, y el respaldo de Diez es central.

Con ese marco, y entre la incertidumbre sobre el futuro de su área en Trabajo, su desembarco en Justicia aparece como un paso lógico.

Llenar vacantes en Santa Fe, el objetivo

El eventual nuevo rol de Peyrano se vincula con uno de los frentes que activó el Gobierno: la cobertura de vacantes en la Justicia federal. En las últimas horas, Mahiques confirmó el inicio del proceso para enviar al Senado 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces.

"Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social", escribió el ministro en X.

Embed Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social. Se… — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 25, 2026

En ese esquema, Peyrano podría integrarse al equipo que trabaja en la selección y armado de esos nombramientos, con foco en Santa Fe. Según pudo saber este medio, ya mantuvo contactos con Mahiques y con Santiago Viola, número dos del Ministerio y hombre cercano a Karina Milei. Allí aparece un puente político con Diez.

La urgencia en la provincia es concreta. La renuncia del juez Marcelo Bailaque, acorralado por causas por corrupción, la jubilación de Sylvia Aramberri y la situación judicial de Gastón Salmain —procesado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes— configuran un escenario de múltiples vacantes en la Justicia federal.

Un cambio entre rumores de cierre

La salida de Peyrano también se explica por el contexto del área que deja. A comienzos de marzo, desde la Asociación de Trabajadores del Estadio (ATE) advirtieron que las Agencias Territoriales estaban entre los organismos apuntados por el ajuste del gobierno libertario. Si bien en el sector descartan un cierre inminente, admiten posibles cambios. "Quizás cambien funciones, pero no creo que se cierre, menos en este momento", señalaron. Aun así, reconocen que “hay gran preocupación por el futuro de las agencias”.

Embed AHORA!!

ATE DECLARÓ ESTADO DE ALERTA Y HOY SE MOVILIZA A TRABAJO PARA RECHAZAR EL INTENTO DE 1.600 DESPIDOS!!



Si estas CESANTÍAS masivas se producen, el ESTADO NACIONAL terminará de RETIRAR SU PRESENCIA definitivamente de todas las PROVINCIAS. Las delegaciones territoriales han… pic.twitter.com/qRpjBaLnWQ — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 18, 2026

El gremio se declaró en estado de alerta tras la reforma laboral y ante la posibilidad de un decreto que modifique la estructura de la Secretaría de Trabajo. En Rosario, los trabajadores mantuvieron reuniones recientes para seguir la situación. "Ratificamos nuestro Estado de Alerta en todo el país hasta tanto se garantice la continuidad de todos los puestos de trabajo y se ponga fin a la injerencia de la cartera de Federico Sturzenegger en Trabajo", expresaron.

El clima de conflicto no se limita a ese organismo. También hubo reclamos por el programa Volver al Trabajo, con protestas convocadas para el 31 de marzo y el 7 de abril. “Están en riesgo 950.000 trabajadores”, advirtieron.