Juan Grabois amaga con jugar por fuera del PJ si no hay lista de unidad en Santa Fe

Juan Grabois amaga con salirse del PJ en Santa Fe si no hay lista de unidad

La postura de Juan Grabois en Santa Fe En términos políticos, la jugada de la tribu de Grabois se traduce en que retiran el apoyo a la coalición que, por ahora, tiene a Rossi como el uno de la lista. Si el peronismo se divide en más de una lista, Patria Grande apoyará a la que "represente la renovación", indicaron a Letra P,. En la compulsa interna, por lo menos al cierre de esta nota, el rossismo se queda con la lista “oficial” y por fuera iría el armado que de La Cámpora con el Movimiento Evita.

La misma decisión tomó el partido de Guillermo Moreno, Principios y Valores, que también dio el portazo. En caso de que las negociaciones por lograr la unidad no lleguen a buen puerto, habrá más partidos que se irán de la coalición liderada por el Partido Justicialista.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 19.49.13 Eduardo Toniolli junto a Florencia Carignano. En las reuniones que se realizaron este jueves y viernes en el PJ, una parte importante del arco peronista y filoperonista le transmitió a la conducción oficial, ejercida por los senadores provinciales, que creían que Agustín Rossi no debería ser el candidato. Sin embargo, el exdiputado y ministro de Alberto Fernández resiste y sostiene su armado.

La lista de Carignano-Toniolli La camporista Carignano encabezará la nómina y segundo irá Toniolli del Evita. El tercer lugar está reservado para el Frente Renovador, que aún no puso un nombre sobre la mesa. Con posibilidades de cambiar el orden, el siguiente casillero es para algún intendente o algún ladero de Marcelo Lewandoski en caso de haya un acuerdo. También habría un nombre fuerte del mundo sindical.

