Santa Fe: la negociación infinita de Unidos para la reforma constitucional

Por ahora, lo que se vienen dando son reuniones de los propios partidos. Esos encuentros primigenios ya alcanzaron para traer ruido al proceso. Es el caso de la discusión por que la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones quede fija en la nueva Constitución. El PRO ya avisó que no quiere esa cláusula en la Carta Magna. El socialismo respondió con tono chicanero, haciendo notar que el partido amarillo tiene “solo” cuatro convencionales. ¿Pueden La Libertad Avanza o el peronismo meter la cuchara en la disputa?

Encima, el de la Caja de Jubilaciones no es el único tema en discusión. Por ejemplo, hay muchas dudas acerca de la composición del Consejo de la Magistratura e, incluso, de su razón de ser: a nadie escapa que el mismo organismo, a nivel nacional, simplemente no funciona. Otro tema álgido: el derecho a la negociación paritaria. Un alto funcionario del gobierno ya lo quiso sacar de la negociación en la previa a la sanción de la Ley de necesidad de la reforma, pero no pudo. ¿Intentará nuevamente la UCR que no llegue a la Carta Magna?

Otro instituto importante que forma parte de las discusiones es el de la autonomía, bandera del alcalde rosarino Pablo Javkin. ¿Qué tipo de autonomía quieren las ciudades? ¿Todas las ciudades quieren ser autónomas? Se sabe que en Santa Fe la idea no prende tanto como en Rosario, mientras que el PRO clama por un límite a la creación de nuevos tributos para evitar superposiciones. ¿Y si la Constitución sólo declara la autonomía y deriva la discusión a una ley?

La discusión que sí avanzó

Son preguntas que aún no tienen respuesta porque la discusión no termina de empezar. Hoy por hoy, la que sí avanza es la charla por las cuestiones técnicas y logísticas de la Convención. Juan Cruz Cándido, el secretario General de la Gobernación, es uno de los encargados del tema. Todavía no está definido el lugar: se sabe que habrá comisiones en Santa Fe -en la propia Legislatura, quizás- y en Rosario -donde pican en punta las facultades de Derecho y de Ciencia Política-.

LegislaturaSantaFe.jpg la Legislatura podría ser sede de la Convención de Santa Fe.

Las charlas más avanzadas son las relacionadas con el reglamento. La Convención comenzará con el de la asamblea legislativa, pero se tomará unos diez días para votar su propia normativa, que seguramente tome como base el de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hay un borrador que ya circula en Unidos, abierto a modificaciones.

En ese documento, por ejemplo, figura que no habría requisitos de mayorías especiales a la hora de aprobar nuevas cláusulas y que todos los convencionales formarán parte de al menos una comisión. En principio, habría cinco: cuatro de trece miembros y una de diecisiete. Al menos dos de ellas estarán destinadas a cuestiones técnicas, como parlamentaria y reglamento -estarían unidas- y la estratégica comisión redactora. Más allá de los avances, quedan cuestiones por definir. Todo será tratado en la negociación infinita de la reforma.