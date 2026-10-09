El concejal de Juan Grabois en la ciudad de Santa Fe le apunta a la intendencia y busca ensanchar al PJ

Gastón "Tati" Restagno, actual concejal de Santa Fe y dirigente muy cercano a Juan Grabois.

El concejal de Santa Fe y ladero de Juan Grabois, Gastón “Tati” Restagno, baraja la posibilidad de ser candidato a intendente en la capital. En su espacio, Patria Grande, reclaman “unidad y renovación”, mientras avanzan en charlas con diferentes sectores del PJ. Creen que podrían aportar el ingreso de diferentes espacios del “campo popular” a una coalición peronista.

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Restagno fue electo concejal en 2025. Tras no lograr acuerdos políticos, fue por afuera de las grandes estructuras, empujó con su partido y sacó más del 9% de los votos en la ciudad, cifra que lo depositó en el Concejo. El PJ obtuvo cerca de 25 puntos, detrás de Unidos que sumó arriba del 32%. Esos más de 9 puntos que capturó el dirigente de Patria Grande le dan un capital electoral propio para sentarse a negociar o discutir con el peronismo.

La discusión que plantea Patria Grande en Santa Fe Según supo Letra P, el concejal capitalino ve con buenos ojos la posibilidad de competir por la intendencia de Santa Fe. “Ahora es momento de discutir ideas, programas y en febrero cerrar los nombres”, apuntan en su entorno. Reconocen que hay reuniones con diferentes espacios del PJ, pero advierten que "la salida de esta crisis no puede ser con las mismas caras de siempre”.

Ayer, vecinos de La Boca. Hoy, de Santa Rosa de Lima.



Hay muchos barrios exigiendo respuestas al intendente ante la llegada del fenómeno de El Niño.



El Ejecutivo tiene que dejar de darle la espalda a la gente.



Nosotros vamos a estar ahí defendiendo a los barrios. pic.twitter.com/CJuUNkRhDe — Tati Restagno (@Tati_restagno) August 21, 2026 En Patria Grande entienden que puede alcanzarse un acuerdo para participar de una interna tanto para la intendencia como para el Concejo, pero creen que aún deben limar asperezas. “Está en construcción, no hay nada cerrado”, apuntan y aseguran que observan el pedido de la sociedad de "un cambio en la forma de hacer política".

A la vez, en la tribu que capitanea Grabois aseguran que pueden ser un puente para ensanchar la coalición y sumar espacios que actualmente están por fuera del armado peronista. “Pescamos en otros lugares y vamos a hacer valer esa representación que tuvimos”, le resumió una fuente a este medio.

Juan Grabois con Restagno, candidato a concejal en Santa Fe. Tomando de referencia los resultados de las últimas elecciones municipales y aplicando la aritmética, los números muestran que ambos sectores tienen incentivos para negociar: el PJ necesita ampliar su base electoral y Restagno, sumar el volumen del peronismo si pretende disputar la intendencia. Los canales de discusión están abiertos y ambas partes tienen expectativas de confluir. Los otros nombres del PJ en Santa Fe Hay varios nombres del peronismo que están sobre la mesa en la capital provincial. Como adelantó este medio, para la carrera de la intendencia aparecen en la discusión Oscar “Cachi” Martínez, vinculado al massismo, pero con independencia, Leandro Busatto y también Jorge Andrés Fernández, cercano al perottismo.