El concejal de Juan Grabois en la ciudad de Santa Fe le apunta a la intendencia y busca ensanchar al PJ

La discusión que plantea Patria Grande en Santa Fe
Según supo Letra P, el concejal capitalino ve con buenos ojos la posibilidad de competir por la intendencia de Santa Fe. “Ahora es momento de discutir ideas, programas y en febrero cerrar los nombres”, apuntan en su entorno. Reconocen que hay reuniones con diferentes espacios del PJ, pero advierten que "la salida de esta crisis no puede ser con las mismas caras de siempre”.
Ayer, vecinos de La Boca. Hoy, de Santa Rosa de Lima.
Hay muchos barrios exigiendo respuestas al intendente ante la llegada del fenómeno de El Niño.
El Ejecutivo tiene que dejar de darle la espalda a la gente.
En Patria Grande entienden que puede alcanzarse un acuerdo para participar de una interna tanto para la intendencia como para el Concejo, pero creen que aún deben limar asperezas. “Está en construcción, no hay nada cerrado”, apuntan y aseguran que observan el pedido de la sociedad de "un cambio en la forma de hacer política".
A la vez, en la tribu que capitanea Grabois aseguran que pueden ser un puente para ensanchar la coalición y sumar espacios que actualmente están por fuera del armado peronista. “Pescamos en otros lugares y vamos a hacer valer esa representación que tuvimos”, le resumió una fuente a este medio.
Juan Grabois con Restagno, candidato a concejal en Santa Fe.